Familie mistet toårige datter efter at hun blev efterladt i bilen i flere timer

En familie i den spanske by Brión har mistet deres toårige datter efter at hun blev efterladt i sin fars bil i flere timer under en hedebølge.

Hvert år advarer myndigheder verden over om risikoen ved at efterlade børn i varme biler, selv i kort tid.

I den spanske by Brión har en familie mistet deres blot toårige datter, efter hun ved en fejl blev efterladt i sin fars bil i flere timer midt under en hedebølge. Ifølge flere internationale medier udspillede tragedien sig onsdag, hvor dagen begyndte som enhver anden for familien. Faren afleverede først et ældre barn i skole, hvorefter planen var at køre den lille pige videre til hendes vuggestue. Efter ankomsten til arbejdet parkerede manden bilen og gik ind på sin arbejdsplads.

Den lille pige blev dermed efterladt alene i bilen i timevis, mens temperaturerne udenfor steg markant. Spanien er i disse dage ramt af intens varme, og flere områder oplever temperaturer tæt på 40 grader. Først senere på eftermiddagen blev tragedien opdaget. Klokken 15 mødte barnets mor op i vuggestuen for at hente datteren, men her fik hun den chokerende besked, at pigen aldrig var blevet afleveret.

Den toårige pige blev hurtigt kørt til hospitalet, men lægerne kunne ikke redde hendes liv. Ifølge de foreløbige oplysninger døde hun som følge af hjertestop udløst af den ekstreme varme i bilen. Lokalsamfundet i Brión er dybt berørt af tragedien, og de lokale myndigheder har erklæret to dages officiel sorg





