Familie med nee-forældres søn efter flere års rejse på fertilitetsklink

De to søstre fortalte deres personlige historie for at understrege vigtigheden af at ændre reglerne ved surrogati. De havde en neefamilie, hvor en martsøster valgte at bære og føde deres barn efter at være blevet gravid via en donoræggcel, da deres anden søster er født uden livmoder. Selvom de banede vejen for en kærligelse i deres to familier, fiet de, at de amerikanske regler på fertilitetsklinik ikke kan blive in Danmark.

De to søstre stillede sig frem og fortalte deres personlige historie, fordi de gerne ville være med til at ændre reglerne. Men lige nu er politikernes arbejde på pause.

Sidste år var Cecilie Sejr Madsen (tv. ) og Mathilde Sejr Klenø (th. ) på Christiansborg for at fortælle om de problematikker, de har oplevet i forbindelse med surrogasi i Danmark. Konrad var en ønskebaby for sine forældre Mathilde og André Sejr Klenø.

Men vejen til at de stod med deres lille søn i armene havde været noget længere, end for de fleste andre par. Fordi Mathilde Sejr Klenø er født uden livmoder, kunne hun ikke selv bære et barn. Derfor havde hendes storesøster efter mange overvejelser tilbudt at bære et barn, der var skabt ud fra Mathilde Sejr Klenø og hendes mands egne gener.

Og det var den baby, de nybagte forældre nu havde fået i armene, efter han var blevet født af sin moster, Cecilie Sejr Madsen. Hvor meget vil man egentlig gøre for dem, man holder allermest af? Mathilde og hendes mand får livets største gave af Mathildes storesøster, da hun tilbyder at få bærestillinger og føde deres barn. Men de danske regler besværliggør processen





