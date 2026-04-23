Familie i dyb sorg efter Landsretsafgørelse i Anna Sveistrup-sagen

Vestre Landsret fastholdt tirsdag dommen på 12 års fængsel til Elias Shegow for drabet på den 13-årige Anna Sveistrup. Familien er dybt skuffet og føler, at retssystemet har svigtet.

Chok og dyb skuffelse gennemsyrer familien Sveistrup efter Vestre Landsret s afgørelse i sagen om drabet på den 13-årige Anna Sveistrup . Tirsdag fastholdt landsretten dommen på 12 års fængsel til Elias Shegow , den nu 20-årige mand, der blev dømt for drabet på Anna, som blev fundet dræbt i Hjallerup i marts 2024.

For Anna’s mor, Malene Sveistrup, er afgørelsen uforståelig og en følelse af systemets svigt er overvældende. Hun udtrykker sin frustration og sorg med ordene: 'Jeg har det ad helvede til. Fordi jeg føler bare, at vores retssystem har svigtet igen.

' Familien havde håbet på en forvaringsdom, der ville tage højde for den potentielle risiko for gentagelse af lignende forbrydelser, men deres ønske blev ikke imødekommet. Stemmeligheden i retten var slående. Tre dommere stemte for forvaring, mens tre stemte for den fastsatte fængselsstraf. I tilfælde af stemmelighed falder afgørelsen traditionelt ud til fordel for den tiltalte, hvilket i denne sag betyder, at Elias Shegow slipper med en tidsbestemt straf.

Denne mekanisme i retssystemet forstærker ifølge Malene Sveistrup følelsen af, at systemet prioriterer gerningsmandens interesser over ofrets. Reaktionen i retssalen var intens. Annas bonusfar udtrykte sin vrede ved at slå i bordet og forlade lokalet, mens Malene Sveistrup i sin frustration henvendte sig direkte til den dømte. Hun spørger retorisk: 'Det er ham, der har begået et drab, og så tilgodeser man ham?

Altså, jeg fatter det simpelthen ikke.

' Familien er ikke blot ramt af straffens lempelighed, men også af bekymringen for fremtiden. De frygter, at en tidsbestemt fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at forhindre, at Elias Shegow begår nye alvorlige forbrydelser. Forældrene argumenterer for, at en forvaringsdom ville have muliggjort en mere omfattende behandling af gerningsmanden samt en løbende vurdering af hans risiko for at begå nye forbrydelser, før en eventuel løsladelse. De understreger, at en sådan vurdering er afgørende for at beskytte samfundet.

Familien Sveistrup er fast besluttet på at fortsætte kampen – både for at ære deres datter Annas minde og for at fremme ændringer i retssystemet, der kan forhindre lignende tragedier i fremtiden. Selvom afgørelsen i Vestre Landsret er en hårdt slag, er de ikke parate til at give op. Det er endnu ikke afgjort, om sagen vil blive appelleret til Højesteret, men for familien er det tydeligt, at kampen langt fra er slut.

De vil fortsætte med at søge retfærdighed for Anna og arbejde for et retssystem, der i højere grad beskytter ofrene og tager ansvar for at forebygge fremtidige forbrydelser. Sagen har rejst en vigtig debat om balancen mellem straf, rehabilitering og samfundssikkerhed, og familien Sveistrup er fast besluttet på at bidrage til denne debat





Anna Sveistrup Elias Shegow Vestre Landsret Drab Forvaring Fængsel Retssystem Hjallerup

