Familie i chok efter pludselig lukning af efterskole: Marie skal starte forfra

En familie må starte på en ny efterskolejagt efter at den oprindeligt valgte skole, Kongensgaard Efterskole, lukkede pludseligt. Datteren Marie, der har ADHD og autisme, havde fundet et sted, der forelskede hende, og som hun troede kunne tilbyde hende den nødvendige støtte. Nu er hun på jagt igen med ønske om en inkluderende og forståelsesfuld skolemiljø.

En uventet begivenhed har tvunget Marie og hendes familie til at revidere deres planer for efterskoleophold, efter at den oprindeligt valgte skole, Kongensgaard Efterskole i Nørre Nissum, annoncerede en pludselig lukning lige inden sommerferien.

Familien havde netop afsluttet en rundvisning, hvor både datteren og moren følte en umiddelbar forbindelse til stedets atmosfære og miljø. De anmeldte hun straks, betalte depositum og var forberedt på en ny start efter ferien. Denne beslutning er imidlertid blevet undermineret af skolens uventede nedlukning, hvilket har ført til skuffelse og en ny søgning under tidspres.

Moren, Mona Pilt, udtrykker frustration over manglende kommunikation fra skolens side efter betalingen, og begge føler smerte over at have mistet et sted, der syntes perfekt tilpasset Marie. Marie's reaktion var direkte og følelsesladet, og hun udtrykker en åbenhed over for at finde en ny skole, men med et ønske om at bevare den samme varme og inclussive stemning, de oplevede på Kongensgaard.

Endelig er der et stærkt behov for en institution, der ikke blot tilbyder akademisk undervisning, men også forstår og kan imødekomme Marie's særlige læringsbehov, der er knyttet til hendes senere diagnosticering med både ADHD og autisme. Disse forhold har gjort det nødvendigt for hende at have en skole, der tilbyder en struktureret og støttende indlæringsmiljø, noget hun ikke har fået i en traditionel folkeskole.

Familien søger derfor nu en efterskole med et klart fokus på trivsel og inklusion, hvor Marie kan føle sig tryg og udvikles på lige fod med sine jævnaldrende





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Efterskole ADHD Autisme Lukning Støtte Trivsel Inklusion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dommeren væltet under Frankrig-Elfenbenskysten-kamp; Lindhardt appellerer til facts; og Ny minister titusind gange sejreEn ny række begivenheder udfolder sig inden for dansk Politik, sport og kultur. Læs om Sebasticsn Gishammers uheld under en international fodboldkamp, Lars Løkkes ottende ministertiltredelse, kongelige sommertur, Henrik Toft Hansens pensionering, Mike Brandes' drøm om et krimineltfrit liv, Nanna Christiansens farvel til elitefodbold, Socialdemokratiets første møde efter regeringsdannelsen, analyse af Søs Marie Serups forudsigelser, Donald Trumps Iran-udtalelse, genindførelsen af store bededag, Ukrainiansk angreb i Rusland, humor til den afgående miljøminister, Maria Gjerding som ny miljøminister, en lang historic kærligheds historie, og den britiske sag om Henry Nowak.

Read more »

17-årige drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg efter knivstikkeri ved skole | NyhederDe to 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg.

Read more »

New York Knicks fører 2-0 i NBA-finalen efter dramatisk sejr mod San Antonio SpursNew York Knicks vandt den anden finalekamp mod San Antonio Spurs med 105-104 efter en spændende kamp, hvor de kom tilbage fra etunderskud. Knicks fører nu 2-0 i serien, der spilles bedst af syv, og jagter der første mesterskab siden 1973. Jalen Brunson var helten med det afgørende point, mens Victor Wembanyama scorede 29 point for Spurs. De 13. slutspilssejr i træk blev fejret med gadefester i New York.

Read more »

NorthSide genindfører kød efter modstand fra publikumNorthSide-festival i Aarhus har i 2022 fjernet kød fra madboderne, hvilket vakte stor modstand og påvirkede billetsalget. I 2023 er kød og fisk tilbage på menuen efter kritik fra festivalgjester, der ønskede valgfrihed. B.T. har undersøgt holdninger blandt publikum, hvor nogen glæder sig tilbagevendelsen, mens andre mener festivalen burde have holdt fast i den kødfri strategi. Les også om erfaringer som frivillige og vejrforhold.

Read more »