Falske bankbude slår til i Skive og Silkeborg-området

Falske bankbude har slået til i flere steder i Skive og Silkeborg-området. En 90-årig kvinde blev ringet op af en person, som udgav sig for at være fra hendes bank. Han fortalte, at der var nogle udfordringer med hendes hævekort. Kvinden smækkede røret på, men samme person ringede efterfølgende til hende gentagende gange. Pludselig bankede det på døren, og udenfor stod en mand med mørk hud og sort hår, som opførte sig pågående og gik ind i kvindens hjem.

Tirsdag slog falske bankbude til flere steder i Skive . Falske bankbude slog til i Skive og Silkeborg-området. En 90-årig kvinde blev ringet op af en person, som udgav sig for at være fra hendes bank.

Han fortalte, at der var nogle udfordringer med hendes hævekort. Kvinden smækkede røret på, men samme person ringede efterfølgende til hende gentagende gange. Pludselig bankede det på døren, og udenfor stod en mand med mørk hud og sort hår, som opførte sig pågående og gik ind i kvindens hjem. Kort efter kom kvindens nabo forbi til en planlagt aftale, og det førte til, at manden forsvandt fra stedet.

Senere blev det konstateret, at han havde taget kvindens hævekort med sig. Kortet blev dog blokeret, inden der blev hævet penge på det. Den samme mand lagde senere vejen forbi en 95-årig kvinde, ligeledes inde i Skive. Her blev det ringet på kvindens dør, og udenfor stod en mand, som passede på beskrivelsen fra den første sag.

Manden var dog ingenlunde fra politiet, og da han efterfølgende gik ind i kvindens hjem, fik han fat i kvindens pung, hvorefter han flygtede fra stedet. Der lå et hævekort og nogle tusinde kroner i kontanter i pungen. Hævekortet blev igen spærret, inden der blev foretaget hævninger. Kontanterne var dog tabte.

Onsdag slog falske bankbude så til i Silkeborg-området, fortæller vagtchef Rasmus Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er altså ingen pengeinstitutter eller andre, der på den måde ringer for at komme ud og bede om at få udleveret kontanter eller smykker, understreger Rasmus Poulsen. Rikke blev mødt af chokerende syn ved sit arbejde - kunde kalder det utilgiveligt. Karins hus er i forvejen udsat - nu frygtes 80 lastbiler om dagen





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