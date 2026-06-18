Faldende stolthed: Ny måling viser rekordlav national identificering blandt amerikanere

En ny PRRI-måling afslører et markant fald i amerikaneres stolthed over deres nationale identitet. Kun hver anden føler sig meget stolde - et fald på 30 procentpoint siden 2013. Polarisation og politisk vold nævnes som mulige årsager.

Ifølge en ny meningsmåling fra Public Religion Research Institute ( PRRI ) føler færre amerikanere stolthed over deres nationale identitet end før. Kun 51 procent af de adspurgte udtrykker, at de er 'ekstremt stolte' eller 'meget stolte' af at være amerikanske.

Det er et fald på hele 30 procentpoint siden 2013, hvilket udgør en dramatisk ændring på blot 13 år. Selvom der altid er en vis statistisk usikkerhed i meningsmålinger, er så stor en forskel langt ud over, hvad der kan forklares af marginfejl; PRRI's undersøgelse har en fejlmargin på kun plus eller minus 1,53 procentpoint. Samtidig er andelen af dem, der 'slet ikke' er stolte af deres amerikanske identitet, steget markant i samme periode.

Denne udvikling rejser væsentlige spørgsmål om årsagerne. Undersøgelsen i sig giver ikke svar, men The Hill peger på, at USA siden 2013 har oplevet et årti med eskalerende politiske spændinger, en hårdnende og uforsonlig politisk retorik samt en stigning i politisk vold på begge sider af det politiske spektrum. Disse faktorer kan have bidraget til en svækket national sammenhængskultur og en voksende fornemmelse af polarisering, der underminerer følelsen af fælles identitet.

Manglen på civilt samfund og en svigtende evne til at etablere dialog mellem modsatrettede grupper har muligvis forstærket denne trend, hvilket understreger behovet for en ny national samtale om, hvad det betyder at være amerikaner i en kompleks moderne verden





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