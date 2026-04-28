Faldende cykelbrug blandt unge bekymrer forskere

Ny undersøgelse viser et fald i cykelbrugen til arbejde og uddannelse, især blandt unge. Forskere advarer om potentielle konsekvenser for folkesundheden og opfordrer til nye løsninger.

'Kort nyt' giver dig et overblik over nyheder fra forskningens verden – de mest interessante begivenheder og fund kort fortalt. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvad anden forskning på området viser, og vi henviser altid til den oprindelige kilde, så du kan dykke yderligere ned i detaljer og forbehold. Nye tal viser et fald i brugen af cyklen som transportmiddel til arbejde og uddannelse blandt danskerne.

Siden 2020 er andelen, der cykler mindst tre gange om ugen, faldet fra 28 til 26 procent. Denne udvikling er særligt markant blandt unge. Blandt de 15-19-årige er andelen af cyklister faldet fra 38 til 32 procent, og blandt de 20-29-årige fra 38 til 34 procent. Faldet er mest udtalt i denne aldersgruppe, mens cykelbrugen er mere stabil blandt ældre.

Også studerende cykler mindre end tidligere, hvilket er problematisk, da transportvaner ofte etableres i ungdomsårene. Projektleder Jens Høyer-Kruse fra Danmark i Bevægelse forklarer, at cyklen traditionelt har været en central del af unges mobilitet, og et fald i cykelbrugen kan have negative konsekvenser for deres fremtidige bevægelsesvaner og folkesundheden. Danmark i Bevægelse er den største nationale undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner, gennemført i både 2020 og 2025.

Undersøgelsen omfatter fysisk aktivitet i hverdagen – i fritiden, som transport, i hjemmet og på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet. I 2025 har næsten 198.000 danskere deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, heraf cirka 143.000 voksne (15+ år) og 55.000 børn (3-14 år), hvor forældre har svaret på børnenes vegne. Undersøgelsen viser også en stigning i populariteten af andre aktiviteter.

Andelen af voksne, der spiller padel ugentligt, er seksdoblet siden 2020 (fra 0,3 procent til 2,0 procent), og bordtennis er blevet mere populært blandt ældre over 60 år (fra 0,8 procent til 1,1 procent ugentligt aktive). Interessant nok viser tallene, at det ikke nødvendigvis er længere afstande, der får folk til at droppe cyklen; faktisk har flere kortere afstande til arbejde eller studie end tidligere.

En mulig forklaring er, at andre transportformer vinder frem, især elcykler, men disse opvejer ikke det samlede fald i cykling. Forskerne bag undersøgelsen mener derfor, at der kan være behov for nye initiativer for at gøre cyklen til et mere attraktivt valg, især for unge og pendlere





