Faldende brændstofpriser, anket sag om Scandinavian Star og anden nyheder

Opdatering på brændstofpriser, anket sag vedrørende dødsbranden på Scandinavian Star, tyveri i陕, debat om landbruget, politisk nicotineepisode, vandbesparelser i Silkeborg, nye skovplaner og udflytning af en mand med handicap.

Prisen på benzin og diesel falder ifølge den daglige listepris. En liter blyfri 95 oktan koster nu mellem 15,69 og 15,89 kroner, mens en liter diesel koster mellem 15,19 og 15,39 kroner.

Dette svarer til henholdsvis et fald på 40 og 20 ører siden mandag. Samtidig er der udvikling i en langvarig sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star. Alle 47 overlevende og pårørende i sagen anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. I 1990 mistede 159 mennesker livet, da brand brød ud på færgen under rejsen fra Oslo til Frederikshavn.

Overlevende og pårørende krævede hver 450.000 kroner i godtgørelse, men retten i Næstved afviste i maj påstanden om krænkelse af menneskerettigheder. Sagen skal nu behandles på ny i Østre Landsret efter ankes, og ifølge advokat Lisa Edl-Dalgas fra Pramming Advokater kan det tage lang tid, måske først om efteråret 2028. Der er også begivenheder i陕 (Skive), hvor en 40-årig mand fra Skive har indrømmet at have stjålet et par damesko fra butikken Juul Sko.

Han løb ud af butikken uden at betale, men blev fundet af politiet på en bæk nær et værested for udsatte. Politiet tager ikke stilling til motivet, selv om manden nævnte, at han handlede i nød og var en 'barmhjertig samaritaner' til en kvinde, der manglede sko. I Ikast-Brande Kommune har borgmester og landmand Ib Lauritsen søjet juridisk hjælp i forhold til en heftig debat om landbruget, som byrådet skal drøfte.

Partileder Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har udtalt sig om, at han på et interview ved Folkemødet tog en nikotinpose i munden, hvilket han ikke er stolt af og fraråder unge. Videoen har fået hundredtusindvis af visninger på sociale medier. Silkeborg Kommune har reduceret vandforbruget med seks millioner liter på otte måneder gennem justering af skyllemængder og udskiftning af perlatorer.

Endelig har DOF, Dansk Ornitologisk Forening, i samarbejde med Københavns Universitet iværksat et projekt, hvor frivillige skal indrapportere fugleobservationer for at dokumentere effekten af den grønne trepartsaftales nye skov, som forventes at udgøre 250.000 hektar. Desuden er der en berørende historie om Benjamin Skov, en 40-årig mand med cerebral parese, der skal flytte fra sit bosted i Assens til Skive, 225 kilometer fra hans bror og værge Janus Skov, der fungerer som hans støtte





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