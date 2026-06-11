Fake News on Sports Portal

The article discusses the controversy surrounding a Danish sports website, Sportportalen, which has been accused of spreading fake news. The website claims to be a trustworthy source for sports journalism but has been criticized for publishing misleading articles. The founder and co-founder of Sportportalen, Loui Wagner and Alexander Matthiessen, deny any connection between their other businesses and the fake news allegations. They take responsibility for the mistake and are working on improving their content quality.

Han diskuterede med sin mor, om det danske landshold egentlig var kvalificeret til VM i USA eller ej, og det ved vi jo rent faktuelt, at de ikke er.

Men det mente hun bestemt, at de var, for det havde hun lige læst i en artikel på et dansksprogt sportsmedie.

"Hun havde brugt dagen med min søn på 6 år og snakket med ham om, hvornår Danmark skulle spille, og han var begyndt at glæde sig," siger Clement Peters, som selv har arbejdet som journalist. Clement Peters' mor havde besøgt hjemmesiden Sportportalen, som blev præsenteret som et medie med fokus på troværdig og ansvarlig sportsjournalistik.

Det fremgik af siden, at de faktatjekker alle oplysninger, arbejder uafhængigt af kommercielle interesser, er åbne om kilder og rettelser og producerer indhold med erfarne "sportsredaktører" bag tastaturerne. Hjemmesiden har dog udgivet mindst tre nyheder, der blandt andet handler om "Danmarks chancer for at overraske ved slutrunden i 2026". I en anden artikel kommer Sportportalen frem til, at Kasper Hjulmand, som ikke har været træner for landsholdet i flere år, stadig er træner og gør sig klar til VM.

"Artiklerne er kørt med en test af AI, som åbenbart laver noget, der ikke er særlig godt. Det kan vi godt se. Det er meget uheldigt, og det er noget, vi nu rydder op i," siger Loui Wagner. Dokumentation: Sådan så artiklen ud på Sportportalens hjemmeside.

Efter Journalistens henvendelse er den blevet slettet. Han er en af stifterne bag sitet sammen med Alexander Matthiessen, og de er begge med på opkaldet, da Journalisten ringer dem op. Sammen driver de to en række andre virksomheder, hvor de sælger såkaldt linkbuilding og SEO-optimering til danske virksomheder. Helt lavpraktisk kan linkbuilding eksempelvis gå ud på, at en sportsbutik kommer højere op i Google-resultaterne, hvis sportsbutikkens hjemmeside får links fra "troværdige" hjemmesider.

Og ofte betragter man nyhedsmedier som "troværdige" hjemmesider. Over for Journalisten afviser Loui Wagner og Alexander Matthiessen dog, at Sportportalen skulle have noget med deres andre forretninger at gøre.

"Der er ikke en sammenhæng der. Det er et andet projekt. Vi har mange projekter," siger Alexander Matthiessen. Hvad tænker I egentlig om, at der sidder folk, som uforvarende får fake news ud af at læse de medier, I sætter i verden?

"Det er bestemt ikke vores intention med det. Så det tager vi selvfølgelig op og lukker ned for. Det var ikke meningen med siden at lave fake news," svarer Loui Wagner. Hvis professionelle journalister udgav en artikel om, at Danmark var ved at gøre klar til VM i 2026, så ville de sandsynligvis blive fyret.

Hvorfor skal I ind og agere på det samme marked med falske nyheder?

"Jeg synes, du får lagt mange ord ind i vores intentioner. Vores intention er ikke at komme med falske nyheder. Og vi har også lige taget ansvar for, at det var en dum fejl fra vores side, og ikke noget, der er ordentligt. Vi har overset de artikler, som har spredt fejlinformationer, og det er noget, vi bliver nødt til at blive bedre til fremadrettet.

Det eneste, vi kan gøre, er at rette vores egne fejl," siger Alexander Matthiessen. Dokumentation: Sådan beskrev Sportportalen sin redaktionelle linje inden Journalistens henvendelse. Efterfølgende er den blevet redigeret markant. Efter Journalistens henvendelse har Sportportalen afpubliceret de fejlagtige historier og rettet en del i Sportportalens beskrivelser.

Nu fremgår det blandt andet under beskrivelsen: "Vi er ikke et faktatjekkende medie. Vi efterprøver påstande mod offentligt tilgængelige kilder (DBU, Uefa, Fifa, ATP m.fl. ), men der kan ske fejl. Hvis du opdager en, så skriv til os – vi retter og markerer det tydeligt.

" Internettet bliver fyldt med AI-slop, og det bliver fortsat sværere at skelne mellem virkelighed, og det, der er opdigtet. Sportportalen drives af to sportsfans, ikke uddannede journalister eller en formel redaktion. Vi omtaler ikke os selv som journalister eller chefredaktører, og vi har ingen redaktionel uafhængighedserklæring.

"Internettet bliver fyldt med AI-slop, og det bliver fortsat sværere at skelne mellem virkelighed, og det, der er opdigtet," siger han. "Jeg ved ikke, om skaberne af hjemmesiden har dårlige intentioner, men jeg gætter på, at formålet bare er at tjene nogle hurtige og lette penge. Man kan i hvert fald spotte annoncer derinde for diverse sportsgrej, så de tjener allerede på det," fortsætter han.

Det er Clement Peters' håb, at udbredelsen af kendskabet til den form for falske nyheder vil få flere almindelige danskere til at vende tilbage til troværdige medier:Især over, at hun også har delt historien med sit seksårige barnebarn, som var begyndt at glæde sig til at følge Danmark ved VM: "Hun er træt af at have delt usande ting med ham, men er glad for, at konsekvenserne ikke er værre. Hvis det nu havde været falske medicinske fakta eller lignende, ville det være mere problematisk.





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