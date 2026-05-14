Fagforeninger og Arbejdstilsynet anmelder Aalborg Universitetshospital for alvorlige forhold

Fagforeninger og Arbejdstilsynet har anmeldt Aalborg Universitetshospital for alvorlige forhold, herunder manglende ventilation, for få sengepladser, fejl og mangler ved patientkald og klokkesnore, og mangelfuld solafskærmning og ventilation med høje temperaturer. Kvaliteten af billeddiagnostik er også i tvivl, da lysindfaldet gør det svært at se detaljer på skærmene.

Forholdene for både patienter og ansatte på det netop indviede universitetshospital i Aalborg er meget bekymrende. Sygehuset har været forsinket i flere år, og nu er der en række problemer, som fagforeninger og Arbejdstilsynet har anmeldt.

Nogle af problemerne er manglende ventilation, for få sengepladser, og klokkesnore, der ikke fungerer. Derudover er der mangelfuld solafskærmning og ventilation med høje temperaturer, fejl og mangler ved patientkald og klokkesnore, og medarbejderes oplevelse af, at patientbehandling foregår i ufærdige rammer. Kvaliteten af billeddiagnostik er også i tvivl, da lysindfaldet gør det svært at se detaljer på skærmene. Fagforeninger og Arbejdstilsynet forventer, at Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed inden for kort tid vil lægge vejen forbi det nye sygehus.

Jes Søgaard regner med, at der bliver udstedt nogle strakspåbud, hvis så mange fagforeninger er gået sammen om at klage





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aalborg Universitetshospital Arbejdstilsynet Styrelsen For Patientsikkerhed Ventilationsproblemer Sengepladser Klokkesnore Billeddiagnostik Solafskærmning Arbejdsmiljø Patientbehandling Ufærdige Rammer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyhedsindvielse af Aalborg Universitetshospital efter 13 års ventetid med forsinkelserDronning Mary klipper den røde snor ved indvielsen af det nye Universitetshospital i Aalborg efter flere års forsinkelser.

Read more »

Cristiano Ronaldo af Al Nassr i Saudi-Arabien forsætter ventetid, chatbot-problemer og Nyt Universitetshospital i AalborgCristiano Ronaldo og Al Nassr spillede tirsdag 1-1 mod Al Hilal, og Ronaldo må vente endnu med at fejre det formodede mesterskab i Saudi-Arabien. En chatbot kan fastholde brugeren på en platform med anerkendende bemærkninger og opfølgendes spørgsmål, men kan være afhængighedsskabende designs for børn og unge. De bejlende mænd fra Bachelorette fortæller, hvilken type kvinde de normalt søger, når de har datet før deres medvirken. Lars Boje Mathiesen (BP) blev hurtigt videre, da pressen blev tvunget til at stille spørgsmål til de skattekroner, som Borgernes Parti modtager i støtte. København har gode chancer for en topplacering i Eurovision, lyder det fra Maja Sophie Simonsen, som er vært på podcasten Eurovision Unlocked, og niårige Emma Thomsen slår alle drengene i computerspillet Fortnite i sin klub i Støvring eSport.

Read more »

Yngre Læger forlanger undersøgelse efter byggeriet af Aalborg Universitetshospital.Yngre Læger i Nordjylland forlanger en undersøgelse af, om forholdene på Aalborg Universitetshospital lever op til arbejdsmiljølovgivningen og kravene til patientsikkerhed. Blandt problemerne er mangelfuld solafskærmning, ventilationsproblemer, fejl og mangler ved patientkald og sengepladser, og dårlig belysning på skærmene til billeddiagnostik.

Read more »

Påtalende bemærkninger, manglende karantæne og et nyt universitetshospitalLis Sørensen har en opslidende karriere, og Trump planlægger at efterlade et fysisk præg på Washington, D.C. En jugoslavisk skuespiller har tilgivet sine forældre og er aktuel som en pårørende i en ny film. Et sportsmand blev etapevinder og har en tilgjeringserklæring, mens en fodboldspiller er karantæneret. De senere tiders 'Bachelorette'-deltagere afslører, hvilken type kvinde de normalt søger.

Read more »