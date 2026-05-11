Første patienter podet med endometriose i kamp mod sent diagnosticering

Forskere på Rigshospitalet skyldes udviklingen med at podet de første patienter med endometriose. Planen er, at podningen skal finde sted i 2027 for et større panel af kvinder, og målet er at begrave tiden når endometriose ses i sene stadier.

Forskere på Rigshospitalet har podet de første patienter med endometriose med målet om at starte behandling tidligt. Endometriose er en kronisk sygdom, der ofte ses i sene stadier, og kan give voldsomme smerter i underlivet.

Foreløbig har 41 kvinder, hvoraf nogle har endometriose og andre er kontrolgruppe, været podet på Rigshospitalet i København. Målet er, at senere podne flere kvinder fra hele landet. Podningen kan gøre, at flere får diagnosen på et tidligt tidspunkt, så sygdommen kan bremses. Endometriose viser sig ved, at livmoderens slimhinde vokser uden for livmoderen og ind i urinblæren, tarmene og æggestokkene.

Ved en podning, som måske på længere sigt kan klares af kvinden selv, kan diagnosen være klar, når de første symptomer er til stede, og dermed gøre det lettere at behandle. Også andre steder i verden forskes der i metoder til tidlig diagnosticering af endometriose





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Endometriose Podning Tidlig Diagnose Smerter Livmoderslimhinde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Media & Technology Group mistede 400 millioner dollars i første kvartal; prisstigning af kryptovaluta skyldigTrump Media & Technology Group, der står bag den sociale medieplatform Truth Social, har mistet over 400 millioner dollars, ca. 2,5 milliarder danske kroner, i første kvartal. Tabet kan ifølge Ritzau være en følge af faldende kurser på kryptovaluta og til flere omslås investeringer i disse digitale værdimidlet. Præsident Trump har tidligere vist interesse for kryptovaluta, og sammen med en anden investor investerede han i 2020 2,5 milliarder dollars i enentreprise, der fokuserer på kryptovaluta.

Read more »

Trump taber over 400 millioner dollars i årets første kvartal af JTMGSelv om prisniveauet for kryptovalutaer stiger, er der stadig store tabgangene som følge af massive reduseringss i værdi. Det er en dårlig indikator for den generelle açık value spektrum.

Read more »

Den første fødte baby var den største glædeNye rammer, plads og støtte til fødsel. for alle. Flytningen gik godt, selv med et flydende fødeafsnit.

Read more »

AGF sikrer sit første DM-guld siden 1986, FCM får sølvAGF kørte 2-0 hjem til et flot mesterskab, da dommer Mikkel Redder blæste i fløjten for sidste gang.

Read more »