Færre ansøgere til nationale adoptioner - Socialministeriet søger efter løsninger

Socialminister Monika Rubin søger efter løsninger for at gøre national adoption mere tryg og gennemskuelig. Der er færre ansøgere til nationale adoptioner, hvilket gør det sværere at finde de rette familier til de børn, der frigives til adoption.

Ved udgangen af 2025 var der blot 19 ansøgere til såkaldte nationale adoptioner. Færre ansøgere gør det sværere at finde de rette familier til de børn, der frigives til adoption, lyder det i en pressemeddelelse fra Socialministeriet .

Socialminister Monika Rubin (M) mener, at der skal udvikles en måde at gøre national adoption mere tryg og gennemskuelig. Vi skylder børnene, at systemet fungerer, og at forhåbentligt flere familier kan se sig selv i rollen som adoptivfamilie, siger hun i meddelelsen. Arbejdsgruppen blev nedsat for at analysere adoptionssystemet og give mulige forklaringer på, at færre søger om at adoptere danskfødte børn. Der kan også være usikkerhed om processen og utryghed om kontakt til barnets biologiske familie efter adoption.

Det kan for eksempel være en målrettet informationsindsats om, hvordan nationale adoptioner fungerer. Et andet initiativ kan ifølge arbejdsgruppen være tydeligere og mere sammenhængende støtte til adoptivfamilier. Desuden foreslår arbejdsgruppen en forenklet godkendelsesproces for plejefamilier, der ønsker at søge om at adoptere deres plejebarn. National adoption rummer svære dilemmaer, men barnets bedste skal altid være i centrum, siger Monika Rubin i pressemeddelelsen.

En adoption uden samtykke kan ske, hvis barnets biologiske forældre vurderes varigt at være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Særligt antallet af børn, der frigives til adoption uden samtykke, er øget, fremgår det af rapporten. Det skal ifølge ministeren give et vigtigt grundlag for det videre politiske arbejde med problemet





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