Fåravler idømt betinget fængselsstraf for dyremishandling efter omfattende undersøgelser

En 71‑årig fåravler får en betinget fængselsstraf og en betinget frakendelse af avlerretten efter, at myndighederne fandt mange svage og haltende får i hans besætning. Sagen har sat fokus på dyrevelfærd i landbruget.

En 71‑årig fåravler er blevet idømt en betinget fængselsstraf på tre måneder samt en betinget frakendelse af retten til at drive fåravl. Dommen er et resultat af en længere række af undersøgelser, der startede i november 2024, hvor politiet og en embedsdyrlæge blev tilkaldt for at hjælpe en flok får, som var viklet ind i et brombærkrat inden for et indhegnet område.

Da myndighederne foretog en grundig besigtigelse af avlerens besætning, som bestod af omkring 60 dyr, blev der fundet mange svage og tynde får, og flere af dem gik med halter. Avleren nægtede sig skyldig og søgte betænkningstid med henblik på at anke dommen, men landsretten fastholdt straffen, idet den vægtede den uansvarlige behandling af dyrene som en alvorlig overtrædelse af dyreværnsloven





