Få nyt liv i gamle puder med simple tricks

Lær hvordan du kan genoplive ældre puder, der har tabt friskhed og udviklet lugt og pletter. Få tips om korrekt vask, tørring og brug af eddike for at neutralisere lugte og gendanne blødhed og komfort.

Selvom pudebetrækket regelmæssigt vaskes, trænker fugtighed, sved og støv gradvist ind i fyldet. Det resulterer ofte i en pude, der mister sin friskhed, får en tung lugt og efterlades med de velkendte gule pletter .

Det er dog langt fra altid nødvendigt at udskifte puder. Med nogle få enkle tricks kan selv ældre puder få nyt liv og føles markant friskere. Når temperaturerne stiger, producerer kroppen mere sved under natten. En del af fugten bliver absorberet af puden, som samtidig opsamler støv, hudceller og andre urenheder.

Over tid kan det føre til både misfarvninger og en ubehagelig lugt, selv om puden umiddelbart ser ren ud. Ved at tilføje en smule eddike i vaskemaskinens skyllemiddelkammer kan man hjælpe med at neutralisere lugte, der har sat sig i materialet og fyldet. Samtidig bidrager en grundig vask til at løsne mange af de pletter og aflejringer, der ophober sig i puden over tid.

Syntetiske puder bør normalt vaskes ved op til 40 grader, mens dun- og fjerpuder kræver et mere skånsomt program ved 30 til 40 grader. Flydende vaskemiddel er ofte det bedste valg, da det lettere kan skylles ud af fyldet og ikke efterlader rester. Når puden er vasket, bør den ligge fladt på et godt ventileret sted og vendes jævnligt under tørringen.

Med den rigtige pleje kan selv en ældre pude holde sig frisk, blød og behagelig langt længere, end mange tror





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