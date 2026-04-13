Fælles sprog og metoder er afgørende for bæredygtig omstilling i byggebranchen

Jakob Wind-Hansen, vicedirektør i Nykredit og forperson for Rådet for Bæredygtigt Byggeri, argumenterer for vigtigheden af fælles sprog og metoder for at sikre fremdrift i den bæredygtige omstilling af bygge- og ejendomsbranchen. Han understreger behovet for en fordomsfri debat og sammenligner brugen af forskellige metoder med en skyttegravskrig, der kan bremse udviklingen. Artiklen fremhæver også Rådet for Bæredygtigt Byggeris rolle som et samlingspunkt for viden og erfaringer i branchen, samt vigtigheden af at forstå og bruge værktøjer som EU-taksonomien og certificeringsordninger effektivt.

Målet er ikke, at alle skal anvende den samme tilgang. Men uden et fælles sprog og metoder risikerer vi fragmentering frem for fremskridt i den bæredygtige omstilling, skriver Jakob Wind-Hansen, vicedirektør i Nykredit og forperson for Rådet for Bæredygtigt Byggeri , samt resten af rådets bestyrelse.

Bæredygtighed kan kun sikres, hvis bygge- og ejendomsbranchen er villig til en fordomsfri debat om sine metoder. Uenighed er ikke et problem i sig selv, men polariseringen i bæredygtighedsdebatten i bygge- og ejendomsbranchen stiger. EU’s Omnibus-pakke fra sidste år fritager omkring 2.000 danske virksomheder fra at rapportere efter bæredygtighedsrapporteringsdirektivet, hvilket sår tvivl om de præcise forventninger til branchen. Samtidig kritiseres certificeringsordninger, EU-taksonomien misforstås ofte, Bygningsreglementet anses for at være for ambitiøst, og ESG-rapportering beskyldes for at være rent papirarbejde. I takt med at diskussionerne intensiveres, risikerer branchen at grave skyttegravene dybere og miste fokus på det mest afgørende: at sikre reel fremdrift i den bæredygtige omstilling af bygge- og ejendomsbranchen. For mange i branchen, er billedet klart: Bæredygtighed er en væsentlig strategisk prioritet for langt størstedelen af investorer, bygherrer og rådgivere.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en nonprofitorganisation, hvis formål er at fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen. Rådet administrerer og udvikler certificeringsordningen DGNB, der bruges til at dokumentere bæredygtighedstiltag i byggeriet. Organisationen blev etableret i 2012 af en række aktører i branchen, som valgte DGNB som et fælles sprog for bæredygtighedstiltag i Danmark. Rådet arbejder desuden for at fremme bæredygtighed gennem kurser, uddannelse, vidensdeling, arrangementer og udviklingsprojekter. Der arbejdes målrettet på tværs af værdikæden for at reducere bygningers klimaaftryk, styrke biodiversiteten og begrænse brugen af skadelig kemi. Denne prioritering er altafgørende, fordi branchen står over for både klima- og biodiversitetskrisen, samtidig med at der skal bygges og renoveres boliger og erhvervsbygninger, som samfundet har brug for.

Der findes ikke én enkelt korrekt måde at arbejde med bæredygtighed på. Certificeringer, livscyklusanalyser, ESG-rapportering og EU-taksonomien er alle relevante tilgange til at fremme bæredygtighed. Disse værktøjer opererer på forskellige niveauer i værdikæden og bidrager hver med deres perspektiv, men alle peger i samme retning: et bygget miljø med fokus på bæredygtighedstiltag.

EU-taksonomien fastsætter kriterier for, hvornår økonomiske aktiviteter kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige, og den er udviklet til at vurdere investeringers bæredygtighed og styre kapitalstrømme i en grønnere retning. Når tilgange til bæredygtighed reduceres til skyttegravskrige om forskellige metoder, risikerer branchen at skabe usikkerhed, fragmentering og i sidste ende bremse udviklingen af de fælles sprog, som branchen har brug for. For virksomheder kan overholdelse af taksonomien være en fordel, da det kan give adgang til grøn finansiering og styrke dialogen med investorer og samarbejdspartnere.

Certificeringsordninger som DGNB, Svanemærket, BREEAM og LEED vurderer bygningers kvalitet og samlede performance på miljømæssige, økonomiske og sociale parametre. For investorer og bygherrer viser certificeringer et ambitiøst arbejde med bygningskvaliteten inden for områder som indeklima, CO2-udledning, biodiversitet og kemi. Derfor er EU-taksonomien og certificeringer ikke hinandens modsætninger – de komplementerer hinanden.

Hvis hver enkelt investor, bygherre og rådgiver skulle måle brugen og effekten af bæredygtighedstiltag på hver sin måde, ville det både øge transaktionsomkostningerne og gøre det vanskeligt at sammenligne resultaterne. Derfor er fælles sprog for bæredygtighed afgørende. EU-taksonomien, bygningsreglementet og certificeringsordninger anvender alle livscyklusvurderinger, som er et eksempel på et fælles sprog. Andre eksempler er VOC-målinger, levetidsomkostninger og klimarisikoanalyse. En branche, der tager bæredygtighed alvorligt, må også være villig til løbende at udvikle sine metoder og diskutere dem åbent.

Værdien af fælles sprog kan ikke overvurderes. Det fremmer fælles metoder og gør det muligt at sammenligne indsatser på tværs af aktører, skabe gennemsigtighed og dokumentere reel fremdrift. Målet er ikke, at alle skal anvende den samme tilgang. Men uden fælles sprog og metoder risikerer vi fragmentering i stedet for fremskridt i den bæredygtige omstilling. Udviklingen af fælles sprog kræver platforme, hvor viden samles, metoder udvikles og erfaringer deles på tværs af investorer, bygherrer, rådgivere og myndigheder. Rådet for Bæredygtigt Byggeri er etableret af bygge- og ejendomsbranchen for netop at være sådan et samlingspunkt.





Bæredygtighed Byggeri Ejendomme Fælles Sprog DGNB EU-Taksonomi Certificering Rådet For Bæredygtigt Byggeri ESG Omstilling

