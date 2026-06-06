Fødevarestyrelsen fandt pesticider i næsten halvdelen af jordbærprøver

Kontrolresultater viser, at 21 af 47 jordbærprøver indeholdt mellem tre og ni forskellige pesticider. Eksperter udtrykker bekymring for de kombinerede sundhedsrisici ved at blive udsat for flere hormonforstyrrende stoffer på én gang.

Fødevarestyrelsen har fundet pesticider i en stor del af de prøver, der blev udtaget til kontrol sidste år. Konkret blev der i 21 ud af 47 prøver fundet mellem tre og ni forskellige pesticidtyper.

Ni af prøverne stammer fra danske jordbær, mens resten kommer fra Tyskland, Polen, Holland, Belgien, Kina og Marokko. Selvom de påviste pesticider generelt er godkendt i EU og ofte ligger inden for tilladte grænseværdier, giver resultaterne anledning til bekymring blandt en række eksperter. De udtaler sig om de potentielle sundhedsrisici ved at blive udsat for en blanding af mange forskellige stoffer på én gang.

Lisbeth E. Knudsen, professor i toksikologi ved Københavns Universitet, understreger, at det er netop kombinationen, der er særligt problematisk. Hun forklarer, at når flere stoffer med samme skadevirkning sættes sammen, øges risikoen for sundhedsproblemer. Hun peger også på, at pesticider er designet til at dræbe insekter, larver og svampe, og derfor er de hormonforstyrrende og kan påvirke nervesystemet. Ifølge Danwatch deler flere forskere og sundhedseksperter denne uro over de mulige konsekvenser af langvarig eksponering for pesticidrester i fødevarer.

Det姿势, at næsten halvdelen af alle prøver indeholder et mix af flere pesticider, whether de er danske eller importerede, signalerer et systemisk problem i landbrugspraksis. Selv om hvert enkelt stof isoleret set kan være inden for lovgivningens grænser, indebærer den samlede belastning en usikkerhed, der kræver yderligere forskning og forebyggende foranstaltninger.

Konsumenterne står over for en usædvanlig kompleks situation, hvor det er svært at vurdere den reelle risiko, og myndighederne må overveje, om de nuværende regler tilstræckeligt beskytter folkesundheden, særligt i forhold til hormonforstyrrende effekter og potentielle langtidseffekter





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