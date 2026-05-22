Extreme Heat in Europe: Rising Temperatures and Warning for Denmark

As European countries prepare for a warm winter with temperatures above 20 degrees Celsius, several European nations are already experiencing extreme temperatures. Meteorologists are warning of unusual heat in several regions, with temperatures in some areas expected to be significantly above normal for the season. Spain, the UK, France, and Germany are among the countries expected to experience temperatures between 10 and 16 degrees Celsius above normal for the season. Denmark is also expected to experience temperatures above 25 degrees Celsius in the coming weekend, with both sun and heat expected to dominate the weather.

Stor afsløring bag lukkede døre: Epsteins assistent sætter navne på tre nye mulige overgrebsmændMens danskerne gør klar til en varm pinse med sol og temperaturer over 20 grader, kæmper flere europæiske lande allerede med langt mere ekstreme temperaturer.

Meteorologer advarer nu om usædvanlig varme flere steder på kontinentet, hvor temperaturerne i nogle områder ventes at ligge markant over det normale for årstiden.2-årig død efter forfærdelig tragedie: Far efterlod datter i glohed bil i flere timerI Spanien ventes temperaturerne flere steder at snige sig op omkring 38 grader fredag, mens weekendens varme lokalt kan nå helt op omkring 40 grader. Den voldsomme varme rammer samtidig på et tidspunkt af året, hvor temperaturerne normalt ligger langt lavere.

Ifølge prognoserne kan flere europæiske lande få temperaturer, der ligger mellem ti og 16 grader over normalen for årstiden. I Storbritannien forventes temperaturerne at nå op omkring 33 grader i løbet af weekenden, skriver Sky News. Allerede fredag var temperaturerne i London højere end i Athen. I det sydlige Frankrig ventes temperaturer omkring 35 grader, mens tyskerne flere steder kan få op mod 30 grader.

Flere steder i Danmark kan temperaturen nå op omkring 25 grader i løbet af weekenden, hvor både sol og varme ventes at præge vejret. Mens mange danskere ser frem til strandture og grillvejr, holder meteorologer samtidig øje med den kraftige varme, der breder sig over store dele af Europa





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Extreme Heat In Europe Rising Temperatures Warning For Denmark Spain UK France Germany Meteorologists Unusual Heat Temperatures Above 20 Degrees Celsius Temperatures Above Normal For The Season Denmark Sun And Heat Expected To Dominate The Weather

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atomkraft på dagsordenen: Risø genoplives som forskningsstationI Danmark kæmper man med forsyningssikkerhed og manglende udbygning af elnettet. Atomkraft er en igennem en debat, da Green Power Denmark afholdt topmøde i København. For at få kompetencer til fremtidige atomkraftværker, foreslår Erhvervslivet Tænketank, at Risø genoplives som atomar forskningsstation i Danmark.

Read more »

PtX venture falls flat: Topsoe to streamline operations and lay off hundreds of employeesDenmark’s energy technology company Topsoe is saying goodbye to 440 employees worldwide. The main reason lies in their Power-to-X business.

Read more »

Danish IT giant used to keep its links with the defence sector under wraps: “We can now step it up a bit”The war in Ukraine and the conflicts in the Middle East have sent shockwaves through Denmark, and for one particular sector, things have changed so drastically that the situation today is completely different than just a few years ago.

Read more »

Project Criticizes Naiv Notion of Solving Social Issues with Weight LossA project providing free weight loss medicine and training to 100 severely overweight unemployed individuals in Denmark has been criticized for its focus on weight loss as a solution to social problems, particularly emphasizing 'clean marketing' for weight loss medicine.

Read more »