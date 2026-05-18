Experts warn of spread of Ebola variant, as Putin signs decree warning Zelenskyj of next move

Experts have warned that the Ebola variant may have spread further than initially thought, and that the situation is critical. The Africa CDC's director, Jean Kaseya, has described the situation as a panic, as people are dying and there are no vaccines or treatments available. The outbreak is particularly severe in DR Congo, where WHO fears that the virus has been spreading for longer than authorities have had the full picture. The high number of cases suggests that the virus has been circulating in the community for several weeks. Ebola is known to spread rapidly in areas with weak healthcare systems, making it difficult to control. In Bunia, the provincial capital of DR Congo, locals describe a daily routine of deaths and fear. The disease can spread through direct contact with bodily fluids and can cause symptoms such as fever, vomiting, diarrhea, and severe body pain.

Eksperter advarer nu om, at smitten kan have spredt sig langt mere, end myndighederne foreløbigt har registreret. Putin underskriver nyt dekret: Nu advarer Zelenskyj om næste træk.

Hos De Afrikanske Centre for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse, Africa CDC, er bekymringen så stor, at organisationens direktør, Jean Kaseya, åbent beskriver situationen som kritisk.

‘Nu er jeg i paniktilstand, fordi folk dør. Jeg har ikke medicin. Jeg har ikke en vaccine, der kan hjælpe landene,’ siger han til Sky News. Ifølge Kaseya er situationen særlig alvorlig, fordi der hverken findes godkendte vacciner eller behandlinger mod netop denne variant af ebola.

Indtil videre menes mindst 88 mennesker at have mistet livet, mens 336 mistænkte tilfælde er registreret i DR Congo og Uganda. Udbruddet er værst i DR Congo, hvor WHO frygter, at smitten har spredt sig i længere tid, uden at myndighederne har haft det fulde overblik. Helena Nordenstedt, der er læge og ebolaforsker ved Karolinska Institutet, vurderer, at det høje antal tilfælde tyder på, at virussen har cirkuleret skjult i flere uger.

Ebola er kendt for at sprede sig hurtigt i områder med pressede sundhedssystemer, hvor sygdommen kan være vanskelig at få under kontrol. I provinshovedstaden Bunia fortæller lokale beboere om en hverdag præget af dødsfald og frygt. Nyhedsbureauet AP har talt med flere borgere i området, hvor begravelser nu er blevet en fast del af hverdagen.

‘Hver dag dør folk. Og det har stået på i omkring en uge. På en enkelt dag begraver vi to, tre, nogle gange flere mennesker,’ siger en beboer ifølge norske TV 2. Ebola smitter gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer og kan føre til blandt andet feber, opkast, diarré og kraftige kropssmerter.

Netop derfor står forskerne i en vanskelig situation, hvor der endnu ikke findes de vacciner og behandlinger, som tidligere har været afgørende i kampen mod andre ebolaudbrud.





DR Congo: 65 døde, Uganda: 1 dødsfald, international partnerskabEt nyt udbrud af ebola i DR Congo har kostet 65 menneske livet indtil videre. Der er samtidig registreret 1 dødsfald med Ebola i Uganda. Internationalet har reageret med et hastemøde mellem DR Congo, Uganda, Sydsudan og internationale partnere. Redegørelsen fortsætter med en overvågning af COVID-19 -sane symptomer og en streng danskesammenstikkepolitik.

WHO erklærer udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskriseVerdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Der er opstået bekymring over den stigende tendens i indberetningen af mistænkte smittetilfælde baseret på symptomer og klynger af dødsfald i hele Ituri-provinsen.

WHO erklærer ebola-udbrud i DR Congo og Uganda som en international sundhedskriseVerdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Ombudsvisebror Ombudiwana fra WHO siger, at udbruddet af ebola af Bundibugyo-varianten ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation og advarer om en "meget høj dødelighed" i DR Congos sundhedsministerium lørdag. En mand ankommer lørdag i ambulance til et hospital i Bunia i provinsen Ituri, hvor der er et bekræftet udbrud af ebola-varianten Bundibugyo.WHO's erklæring om en offentlig sundhedskrise af international betydning forkortes PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

Congo og Uganda ramt af voldsomme Ebola-udbrudCongo og Uganda er ramt af så voldsomme Ebola-udbrud, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret 'offentlig sundhedskrise af international betydning'. Det dækker over smitteudbrud, der udgør en helbredsrisiko for mere end bare det pågældende land, hvor smitten er registreret. Samtidig er vurderingen, at der kan blive behov for en international koordineret indsats.

