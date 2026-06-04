Experiment Suggests Quantum Particles Can Spend Time in 'Negative' Time

A new experiment suggests that quantum particles can spend time in 'negative' time, as indicated by their average arrival time. The findings challenge our understanding of time and the nature of reality.

Nyt eksperiment peger på, at kvantepartikler kan opholde sig i 'minus' tid. Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'....

Odysseen er historien om Odysseus' 10 år lange hjemrejse fra Troja til Ithaka efter den trojanske krig. Odysseus' hustru Penelope har nok været ret interesseret i netop denne periode, og hvis hun spurgte ind til den, svarede Odysseus muligvis: 'Det var ingenting. Faktisk var det mindre end ingenting. Jeg opholdt mig hos Kalypso i minus 5 år.

Hvordan skulle jeg ellers være kommet hjem efter kun 10 år? Hvis du ikke tror mig, så spørg hende.

' Ikke alene kan deres ankomsttid antyde, at de har 'opholdt sig' sammen med andre partikler i et negativt tidsrum. Hvis man spørger de andre partikler, bekræfter de historien. Vores eksperiment anvendte fotoner (lysets kvantepartikler) og den utrolige rejse, de må gennemgå for at passere direkte gennem en sky af rubidiumatomer. Atomerne har en såkaldt 'resonans' med fotonerne, hvilket betyder, at fotonens energi midlertidigt kan overføres til atomerne som en atomar excitation.

På den måde kan fotonen 'opholde sig' i atomskyen i en periode, før den igen bliver sendt på sin vej. For at denne resonans kan opstå, skal fotonen have en veldefineret energi, som svarer til den energi, der kræves for at bringe et rubidiumatom i en exciteret tilstand.gælder det, at hvis fotonens energi er veldefineret, må dens tidsmæssige placering være usikker: Lysimpulsen, som fotonen befinder sig i, må have en lang varighed.

Det betyder, at vi ikke præcist kan vide, hvornår fotonen træder ind i skyen, men vi kan vide det i gennemsnit. Hvis en sådan foton bliver sendt ind i skyen, er det mest sandsynlige udfald, at dens energi bliver overført til atomerne og derefter udsendt igen som en foton i en tilfældig retning.

Ud fra det gennemsnitlige tidspunkt, hvor fotonen træder ind i skyen, kan man beregne, hvornår den i gennemsnit burde nå frem til den anden side, hvis den bevæger sig med lysets hastighed, som fotoner normalt gør. Det viser sig, at fotonen ankommer langt tidligere end forventet. Faktisk så tidligt, at det ser ud, som om den har tilbragt negativ tid inde i skyen – altså i gennemsnit forlader skyen, før den er gået ind i den.

Forklaringen er, at kun den allerforreste del af den langvarige lysimpuls slipper igennem atomskyen, mens resten bliver spredt. Derfor ankommer de få fotoner, der ikke bliver spredt, tidligere end man umiddelbart skulle forvente. Men Aephraim Steinberg, som er én af forfatterne til artiklen fra 1993, var ikke så hurtig til at acceptere denne afvisning af den negative tid som et artefakt.

I sit laboratorium ved University of Toronto ønskede han at finde ud af, hvad der skete, hvis man ’spurgte’ rubidiumatomerne i skyen for at finde ud af, hvor længe fotonen havde opholdt sig blandt dem som en excitation. Når vi taler om at ’spørge’ atomerne, betyder det i praksis, at man kontinuerligt foretager en måling på atomerne, mens fotonen passerer gennem skyen, for at undersøge, om fotonens energi aktuelt opholder sig der.

Men der er en finurlig detalje her: målinger i kvantefysik forstyrrer uundgåeligt det system, der måles. Hvis vi foretog en præcis måling af, om fotonen opholder sig i atomerne i hvert øjeblik, ville vi forhindre atomerne i at interagere med fotonen. Det er, som om vi ved blot at holde Kalypso nøje under opsyn ville forhindre hende i at få fingre i Odysseus (eller omvendt).er i stedet at foretage en meget upræcis (men stadig meget præcist kalibreret) måling.

Det er prisen for at holde forstyrrelsen ubetydelig. Konkret sendte vi en svag laserstråle – uafhængig af enkeltfotonpulsen – gennem atomskyen og målte små ændringer i lysets fase for at undersøge, om atomerne var exciterede. Et enkelt forsøg giver kun en meget grov indikation af, om fotonen opholdt sig i atomerne, men ved at tage gennemsnittet af millioner af forsøg opnår man en præcis opholdstid.

Forbløffende nok er resultatet af denne svage måling af opholdstiden, når fotonen går direkte gennem skyen, præcis det samme som den negative tid, der foreslås af fotonernes gennemsnitlige ankomsttid. Før vores arbejde havde ingen mistanke om, at disse to tider, målt på helt forskellige måder, ville være ens.

Det er afgørende at den negative værdi af den svagt målte opholdstid ikke kan forklares ved at forestille sig, at det kun er fronten af fotonpulsen, der slipper igennem – i modsætning til den tid, der udledes af ankomsttiden. Så hvad betyder alt dette? Er en tidsmaskine lige om hjørnet? Desværre nej.

Vores eksperiment kan forklares fuldt ud af standardfysikken. Men det viser, at negativ opholdstid ikke blot skyldes målemetoden. Hvor paradoksalt det end kan virke, har den en direkte målbar effekt på den atomsky, som fotonen passer igennem. Og det minder os om, at der stadig er nye lande at opdage på den begivenhedsrige 'odyssé' eller rejse, som kvanteforskningen er





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Quantum Physics Negative Time Experiment Rubidium Atoms Foton

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