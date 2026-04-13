Ewii-topchef kritiserer Rigsrevisionens elnet-kritik: Overser den største skandale

Rigsrevisionens kritik af Energinet og Klimaministeriet forsinkelser i udbygningen af elnettet overser ifølge Ewii-topchef Lars Bonderup Bjørn den største udfordring: manglende fokus på fleksibilitet. Han efterlyser en bredere tilgang, der tager højde for elektrificeringen og forbrugernes rolle.

I en nylig kritik har Energi net og Klimaministeriet fået kritik af Rigsrevisionen for forsinkelser og budgetoverskridelser i udbygningen af elnettet.

Topchef Lars Bonderup Bjørn fra Ewii-koncernen mener dog, at kritikken overser et langt større problem, nemlig manglen på fokus på fleksibilitet i elnettet. Han fremhæver, at Rigsrevisionen primært fokuserer på udbygningen af elnettet for at håndtere den stigende produktion af vedvarende energi fra solceller og vindmøller. Han påpeger, at den igangværende elektrificering, hvor virksomheder og forbrugere skifter fra olie og gas til el, er en central faktor. De store poster som brintproduktion og datacentre fylder i Energistyrelsens fremskrivninger. Dette kan potentielt ramme virksomheder med andre projekter som store batterier eller elektrificeret opvarmning i industrien. Lars Bonderup Bjørn understreger, at Rigsrevisionen misser det afgørende i sin kritik af Energinet, nemlig forståelsen af, hvad der driver elektrificeringen. Han pointerer, at fleksibilitet er nøglen til at løse problemet, hvor virksomheder kan flytte deres forbrug til andre tidspunkter eller installere batterier for at sikre forsyningen i spidsbelastninger. Energinet, som ejer og udbygger landets centrale elnet, er ifølge Lars Bonderup Bjørn ansvarlig for at sikre fleksibilitet, men har fejlet i at prioritere dette. Rigsrevisionen og Energistyrelsen har tilsyneladende ikke fokuseret tilstrækkeligt på denne problemstilling





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »