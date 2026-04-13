Ewii-direktør kritiserer Rigsrevisionen for at overse "den største skandale" i elnettet

Lars Bonderup Bjørn fra Ewii kritiserer Rigsrevisionens rapport om elnettet for ikke at fokusere på fleksibilitet og dermed overse den største udfordring.

Ewii-koncernens direktør, Lars Bonderup Bjørn, kritiserer Rigsrevisionens kritik af Energinet og Klimaministeriet for at overse den største skandale i elnettet. Han mener, at Rigsrevisionen fokuserer for snævert på udbygningen af elnettet og overser de afgørende udfordringer og potentielle løsninger, der ligger i fleksibiliteten af elnettet. Rigsrevisionen har i sin rapport kritiseret både Klimaministeriet og Energinet for forsinkelser og budgetoverskridelser i udbygningen af elnettet, som er blevet markant dyrere og forsinket. Lars Bonderup Bjørn påpeger, at denne kritik overser de større problemer på forbrugssiden og potentialet i at udnytte fleksibiliteten i elnettet. Han understreger, at der er et stigende fokus på vedvarende energi fra solceller og vindmøller, samt en generel omstilling fra olie og gas til el, der driver behovet for et mere fleksibelt elnet. Denne udvikling omfatter også store forbrugere som brintproduktion og datacentre, hvilket stiller yderligere krav til elnettet. Ewii-direktøren argumenterer for, at Energinet har fokuseret for lidt på at udnytte fleksibiliteten i elnettet, som kunne afhjælpe nogle af problemerne med forsinkelser i udbygningen. Løsningen ligger i høj grad i fleksibilitet, hvor virksomheder kan tilpasse deres forbrug og eventuelt installere batterier til at stabilisere forsyningen.

Energinet, som ejer og udbygger det centrale elnet, er ansvarlig for at sikre en stabil og effektiv strømforsyning i hele landet. Virksomheder og forbrugere betaler tariffer til Energinet for drift og udvidelse af elnettet. Lars Bonderup Bjørn mener, at Energinets fokus på udbygning af elnettet har overskygget vigtigheden af fleksibilitet og optimal udnyttelse af eksisterende infrastruktur. Han fremhæver, at mange mindre forbrugsenheder allerede er fleksible, og at Energinet burde have implementeret mekanismer til bedre at udnytte denne fleksibilitet. Dette ville have mindsket konsekvenserne af forsinkelser i udbygningen. Han påpeger, at den største skandale er, at Energinet ikke har fokuseret på fleksibilitet, og at Rigsrevisionens kritik derfor ikke er fyldestgørende. CIP Foundation pegede i en rapport på tiltag, der kunne fremme omstillingen af elnettet, som allerede var anbefalet i en Energinet-rapport fra 2010. Energinet afviser, at emnet er blevet negligeret, men at området har udviklet sig på måder, man ikke kunne forudse. Marie Budtz Pedersen fra Energinet hævder, at der er lavet mange tiltag på området, men Lars Bonderup Bjørn er uenig og fastholder, at fokus på fleksibilitet er afgørende. Han understreger, at Rigsrevisionen har misset den største skandale, nemlig manglen på fokus på fleksibilitet og at denne mangel vil have store konsekvenser for fremtidens elnet og den grønne omstilling. Han påpeger også, at manglende fokus på fleksibilitet går ud over virksomheder, der er afhængige af et velfungerende elnet. Dette inkluderer virksomheder, der ønsker at etablere sig med store batterier eller elektrificeret opvarmning i industrien, som alle er afhængige af et velfungerende og fleksibelt elnet.

Direktøren fra Ewii-koncernen påpeger, at udnyttelsen af fleksibilitet kan hjælpe med at undgå en fuldstændig udbygning af hele elnettet, hvilket er særligt relevant i forhold til de stigende omkostninger og forsinkelser, der er i forbindelse med udbygningen. Ved at fokusere på fleksibilitet kan man optimere brugen af eksisterende infrastruktur og reducere behovet for omfattende investeringer i udvidelse. Dette kan eksempelvis ske gennem aftaler med virksomheder om at flytte deres forbrug til andre tidspunkter eller ved at installere flere batterier i elnettet til at sikre forsyningen i perioder med spidsbelastning. Lars Bonderup Bjørn understreger, at den manglende forståelse for fleksibilitetens betydning i Energinet er den største udfordring og skandale. Han mener, at hvis Energinet havde fokuseret mere på fleksibilitet, ville problemerne med udbygningen af elnettet ikke have haft så store konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at Energinet ændrer sit fokus og prioriterer fleksibilitet som en central del af sin strategi for fremtidens elnet. Han fremhæver, at den nuværende fokus primært er på udbygningen af elnettet, som måles på deres evne til at bygge elnet, men det er ikke den eneste faktor, der er vigtig. Fleksibilitet kan bidrage til en mere effektiv og robust strømforsyning, der er bedre rustet til at imødekomme fremtidige udfordringer og støtte den grønne omstilling. De politiske udmeldinger på området er ikke tilstrækkelige, og der er behov for et mere holistisk syn på udfordringerne og løsningerne i forhold til elnettet. Konklusionen er, at kritikken fra Rigsrevisionen, selvom den er relevant, er for snæver, og at den ikke tager højde for den største skandale: manglen på fokus på fleksibilitet





