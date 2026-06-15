Evolutionary Insights into the Unique Features of the Ancient Mammoth Cat

This news article delves into the recent genomic research that shed light on the evolutionary differences between the extinct giant cat, the Pleistocene lion, and its living relatives. The study, based on the analysis of DNA extracted from the bones of 12 ancient Siberian, Austrian, and Canadian cave bears, revealed the distinct evolutionary lineage of the Pleistocene lion and its unique adaptations to its environment.

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Det er blandt andet gennem DNA fra denne døde huleløveunge, at forskerne har kunnet undersøge forskellen mellem nutidige løver og de forhistoriske huleløver. (Foto: The Independent/Love Dalén). Med 'Kort nyt' får du overblik over nyheder fra forskningens verden. De mest interessante begivenheder og fund - kort fortalt.

(…) er et af de største kattedyr, hvis poter har strejfet rundt på Jorden. Dyret dominerede engang et stort område, der strakte sig fra Vesteuropa, over Sibirien og ind i Nordamerika. Men det store rovdyr forsvandt omkring istidens slutning for cirka 14.000 år siden.

Nu har ny genomforskning vist, hvad der gjorde den store kat unik, og hvad der adskiller den fra dens mindre, men nulevende slægtninge, skriver) og genomerne fra i alt 12 huleløver, der stammede fra mellem 17.000 og 148.000 år siden, og som blev fundet i Rusland, Østrig og i Canadas Yukon-territorium. Materialet blev udvundet fra knogler og tænder, selvom blødt væv fra frosne sibiriske huleløveunger også blev analyseret.

»Huleløver var ikke blot istidsversioner af løver, men i stedet repræsenterede de en meget distinkt evolutionær afstamning,« fortæller evolutionsgenetiker og studiets medforfatter Love Dalén. Forskningen tyder på, at de to arters evolutionære veje begyndte at adskille sig for cirka 1,7 millioner år siden i den tidlige Pleistocæne æra. Hver af dem udviklede unikke genetiske tilpasninger, der var egnet til deres respektive levesteder og færdigheder. På billedet ses huleløveungen Sparta, der døde for 32.000 år siden i det nordøstlige Sibirien.

(Foto: Independent/Love Dalén).

"Huleløven var absolut et rovdyr i toppen af fødekæden og udfyldte en vigtig og betydningsfuld rolle for økologien. Den var et af de mest udbredte rovdyr, der nogensinde har levet," fortæller studiets hovedforfatter, David Stanton, evolutionsgenetiker ved Cardiff University, til The Independent. Dens kost omfattede formentlig uldne mammutter – og særligt unge og ældre af slagsen – ligesom den formentlig også mæskede sig i heste, rensdyr, antiloper, uldhårede næsehorn og bisoner.

Selvom mennesker også levede i de regioner, som huleløven herskede over i de senere stadier af istiden, er der ikke direkte beviser for, at mennesker indgik i huleløvens kostpyramide: "Selvom der ikke er klare beviser for, at huleløber jagede mennesker, virker det meget sandsynligt, at de lejlighedsvis gjorde det. Hulemalerier viser, at istidsfolk var meget fortrolige med disse dyr.

De er ofte afbilledet med bemærkelsesværdig nøjagtighed og vises normalt uden den store manke, der er karakteristisk for moderne hanløver," fortæller Love Dalén. I går kl. 16 : 59Naturen kalder dig, der elsker dyr og planter! Tak! For at blive endeligt tilmeldt, har vi sendt dig en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding.

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PhD. , Adjunkt ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet samt Research fellow ved Institut for Psykiatri og Adfærdsvidenskab, Stanford Universitet





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