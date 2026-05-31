Evidence of Folsyre's Positive Impact on Fertility

The article discusses the role of researchers from Videnskab.dk in studying the relationship between folsyre intake and fertility. It highlights the findings that women with a higher intake of folsyre, either through diet or supplementation, have a higher chance of becoming pregnant compared to those who do not focus on increasing their folsyre intake. The study also emphasizes the importance of tracking fertility and following a healthy diet rich in folsyre to improve chances of conception.

Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'. Tanken er god – du vil vide, hvornår du er mest fertil.

Men netop måling af morgentemperaturen kan måske forringe din chance for at blive gravid (hvorfor vender jeg tilbage til). Vi har spurgt, om kvinderne gør noget særligt for at finde deres fertile periode, altså dagene op til kvindens ægløsning og cirka én dag efter.

Det interessante er derimod, at vi i vores data kan se meget store forskelle mellem de metoder, parrene brugte for at finde ægløsningstidspunktet: Kvinder, der bruger denne strategi, har i vores data 46 procent højere sandsynlighed for at blive gravid per menstruationscyklus end kvinder, der ikke prøver at finde den fertile periode. Vi kan ikke være sikre på, at der er tale om en årsagssammenhæng (kausalitet), men vi kan komme med velbegrundede medicinsk-faglige bud på, hvorfor vi finder den sammenhæng: Når ægløsningen nærmer sig, øges mængden af udflåd.

Konsistensen bliver som rå æggehvide. Det er kroppens måde at sige, at der ligger et æg klar til at blive befrugtet. Har man svært ved at vurdere, om der er ændringer i udflåd, kan daglige ægløsningstests op til forventet ægløsning være et godt alternativ. I vores tilfælde kunne dem, der i forvejen har sværest ved at blive gravide eksempelvis alle have valgt samme metode, som så fremstår som dårligst.

Derfor har vi i vores analyser taget højde for faktorer, der hænger sammen med valget af metode og evnen til at blive gravid. Der findes mange forskellige apps, og ofte er det uklart, hvordan de beregner den fertile periode. Tæller de blot dage, eller inddrager de informationer om for eksempel udflåd og morgentemperatur – og hvordan? Og hvad sker der, hvis man springer en cyklus over?

Antager appen så bare at menstruationsstart lå midt i mellem? Det skyldes måske, at temperaturen først stiger efter ægløsningen, og så er der kun omkring 24 timer tilbage, hvor ægget kan befrugtes. Måling af morgentemperatur hjælper med at blive gravid. Forskellen kan måske skyldes, at kvinderne i de to studier anvender metoden forskelligt.

Bruges morgentemperaturen eksempelvis til at bestemme forventet ægløsning i næste cyklus, baseret på tidligere cyklusser, bliver det en mere kvalificeret måde at ’tælle’ dage på. Folsyre er et B-vitamin, som kroppen bruger til celledannelse. Det findes blandt andet i bælgfrugter, spinat, kål og ost og er helt afgørende i de første uger af en graviditet, hvor fostrets organer dannes.

I vores forskning ser vi, at kvinder med et højt indtag af folsyre – enten gennem kosten eller i form af et tilskud – Sandsynligvis, fordi vores resultater også kan skyldes andre næringsstoffer, der findes i de samme fødevarer som folsyre og måske også gavner fertiliteten. Samlet set tør jeg godt sige, at evidensen peger i retning af, at folsyre har en positiv effekt på evnen til at blive gravid.

Når deltagerne tilmelder sig, udfylder de detaljerede spørgeskemaer om blandt andet livsstil, helbred, medicinforbrug, kostvaner og tidligere graviditetsforsøg. Hver 8. uge svarer de på nye spørgeskemaer, hvor de fortæller, om de er gravide, har oplevet graviditetstab, og om deres vaner og adfærd har ændret sig undervejs. Undersøgelsen startede i 2007 med at indsamle data fra kvinder, og siden 2011 har vi også inkluderet mange af kvindernes mandlige partnere. I dag har 17.900 kvinder og 1.940 mænd deltaget i undersøgelsen.

Det gør vores data til nogle af de mest omfattende i verden, når det gælder par, der forsøger at blive gravide på egen hånd. De tre råd kan altså opsummeres til: Mål, hvornår du er mest fertil, tag et folsyre-tilskud samt spis sund mad, der er rig på folsyre





