Eva Selsing kritiserer politiets håndtering af vold mod Generation Identitær og advarer om demokrati‑krise

Filosoffen Eva Selsing i B.T. kritiserer både venstrefløjen og politiet for at ignorere politisk motiveret vold mod højreorienterede aktivister fra Generation Identitær. Hun påpeger en dobbeltstandard i håndteringen af ekstrem vold på begge sider og frygter en udvikling mod "two‑tier policing" i Danmark.

Debattøren og filosoffen Eva Selsing har i en skarp udtalelse kritiseret både den politiske venstrefløj og de danske myndigheder for den måde, hvorpå politisk motiveret vold mod højreorienterede aktivister fra gruppen Generation Identitær behandles.

Selsing, der skriver for B.T. , påpeger, at rapporter om chikane, hærværk og fysiske overgreb mod medlemmer af den indvandringskritiske bevægelse ofte får minimal medieopmærksomhed og sjældent fører til en grundig efterforskning fra politiets side. Hun advarer om, at denne ubalance i håndteringen af politisk vold kan udvikle sig til en situation, der minder om Storbritanniens såkaldte "two‑tier policing", hvor én politisk fløj oplever en markant forskelsbehandling i forhold til retshåndhævelsen.

Selsing understreger, at demokratiske rettigheder er truet, når statsautoriteten ikke beskytter alle borgere lige meget, uanset deres politiske tilhørsforhold. Ifølge en serie af artikler i B.T. har flere medlemmer af Generation Identitær fortalt om gentagne episoder, hvor de er blevet udsat for både fysisk vold og retorisk chikane fra modstandere på venstrefløjen. Eksemplerne omfatter hærværk på deres mødesteder, truende beskeder på sociale medier og endda forsøg på at smide hjemmelavede brandbomber på familiemedlemmer tilknyttet bevægelsen.

På trods for de anmelderede hændelser rapporterer aktivisterne, at politiet - og især de lokale politikredse - har afvist deres klager eller blot har udført en overfladisk undersøgelse, uden at indsamle vigtigt bevis som DNA eller fingeraftryk. Forsvarsadvokat Mette Grith Stage har kritiseret dette arbejde offentligt, og både SF, De Konservative og Dansk Folkeparti har udtalt sig om den tilsyneladende dobbeltmoral i håndteringen af politisk vold.

Selsing fremhæver også en forskel i den måde, hvorpå ekstreme miljøer på de to fløje behandles af myndighederne. Hun påstår, at på højrefløjen findes der en "nul‑tolerance" politik mod voldelige antidemokrater, mens lignende handlinger fra venstrefløjen ofte bliver tolereret eller endda legitimeret. Et konkret eksempel er politikeren Pelle Dragsted, nu leder af Enhedslisten, som ifølge Selsing har haft en baggrund i de autonome, voldelige miljøer omkring Ungdomshuset og er blevet anholdt mindst fem gange i forbindelse med sammenstød med politiet.

Hun mener, at sådanne personer let kan glide ind i det etablerede politiske establishment uden væsentlige forhindringer, mens højreorienterede aktivister møder større modstand. Selsing afslutter med at understrege, at alle former for kriminalitet er alvorlige, men at politisk motiveret vold udgør en særlig truende faktor for ytringsfriheden og det demokratiske grundlag i Danmark





