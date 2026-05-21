Eva Mølgaard: Gigtpatient, der fandt sin vej til bedre livskvalitet med fysioterapi

Eva Mølgaard, en førtidspensionist, blev diagnosticeret med gigt i sin alder af 46 år. Hun oplevede kroniske smerter og blev tvunget til at stoppe med at arbejde i en alder af 56 år. Men en tilfældighed ændrede hendes liv. Da Eva Mølgaard skulle til fysioterapeut med en knæskade, opdagede hun, at hendes sygdom gjorde hende berettiget til gratis fysioterapi. Hun fik den behandling, hendes krop havde brug for, og hendes liv blev bedre. Ifølge Gigtforeningens rapport rammer gigten skævt i landet, og det går ud over Midt- og Vestjylland. Men ifølge rapporten kan det godt betale sig at hjælpe nydiagnosticerede med fysioterapi, da folk med gigt kan forblive længere på arbejdsmarkedet og give et overskud på 98 millioner kroner.

