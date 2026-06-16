Eva Jørgensen er død: En af DR's store stjerner døde uventet af blodprop

Den tidligere DR-reporter og forfatter Eva Jørgensen er død i en alder af 63 år. Hun døde uventet af en blodprop uden forudgående sygdom. Læs mere om hendes karriere, hendes personlige beretninger om sorg og overlevelse, og hvordan kolleger mindes hende.

Eva Jørgensen , kendt fra en lang karriere i DR som reporter, vært og redaktør, er død i en alder af kun 63 år. Hun død e uventet af en blodprop uden forudgående sygdom, hvilket efterlader mange i sorg og målløshed.

Morten Løkkegaard, Venstre-politiker og kollega, beskriver hende som en af de helt store stjerner, klog og smuk, et naturtalent på skærmen med en snusfornuftige sødme og en rolig, myndig og moden udstråling, på trods af hendes unge alder. Hendes pludselige bortgang er alt for tidligt. I mange år var hun en fast del af DR, hvor hun arbejdede med TV-avisen, DR2 Nyt og Deadline.

De seneste år var hun i stedet forfatter og foredragsholder, hvor hun delede sine erfaringer med at være pårørende til en alvorligt syg, om at blive enke og om selv at overleve en livstruende sygdom. Hendes første bog, 'Vi ses i morgen', var en personlig beretning om tab af hendes mand, DR-kollegaen Steffen Knudsen, der døde af ALS i 2006, da deres søn Elias kun var ti måneder gammel.

I sin seneste bog, 'Bevar mig vel' fra 2020, skrev hun om et sygdomsforløb, der nær kostede hende livet, og hvordan hun kom ud på den anden side. I et interview med Politiken i 2023 til sin 60-års fødselsdag nævnte hun, at hendes mands død forandrede hendes liv for altid. Hun havde forestillet sig, at de skulle blive gamle sammen og fejre sølvbryllup, men det blev aldrig til virkelighed.

Eva Jørgensens liv og arbejde har efterladt en afgørende præg på dansk medie- og forfatterverden, og hun vil blive mindet som en stærk og inspirerende kvinde, der med åbent hjerte delede sine mest personlige erfaringer





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