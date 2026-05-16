Eurovison 2023: Danmark får en syvendeplads

Danmark havde håbet på en ny sejr i Eurovison 2023, men endte med en syvendeplads. Søren Torpegaard Lund sikrede en syvendeplads med hjælp fra jurystemmer, men seerne var ikke med.

Europas seere var ikke med Danmark og dermed blev det 'kun' til en top 10-placering i et yderst kedeligt finaleshow. Seerne var ikke med Søren Torpegaard Lund .

Han sikrede Danmark en syvendeplads med hjælp fra jurystemmer. Foto: Hannibal Hanschke/EPA/Ritzau Scanpix Øøøøøøv! Vi troede kortvarigt på en ny dansk Eurovison-sejr, men Danmark havde desværre ikke seernes opbakning og måtte i finalen 'nøjes' med en syvendeplads. For sikke en kedelig omgang de stillede op med, særligt i lyset af, at man ville fejre konkurrencens 70 år.

De åbnede fint og fuldstændig oplagt med klassisk musik – det foregik jo i Mozarts gamle Wien – men så begyndte det også at trække i langdrag. Okay, det hjalp heller ikke, at deres vinder fra sidste år vandt med en sang, som kun de mest hardcore grandprixnørder kan huske. Bulgaris overraskende vinder.

Foto: Helmut Fohringer/AFP/Ritzau Scanpix Danmarks Søren Torpegaard Lund havde æren af at være første nation på scenen – og her sad det lige i skabet, må man sige. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, men det var som om, det hele lige var en tand skarpere end i semifinalen – og hvis ikke det var fordi Europa som oftest har en mærkelig musiksmag, så havde han vundet.

Det akavede pauseindslag fra semifinale om homoseksuelles rolle i Eurovison var skiftet ud med en kedelig, sober gennemgang af gamle vindersange. Derudover havde man et underligt kaloriefattigt jubilæums-medley, hvor man kun havde formået at lokke en lille håndfuld tidligere vindere med på scenen. Johnny Logan meldte afbud på grund af Israels deltagelse. Måske flere havde samme mening?

Hendes sang havde god energi over sig, men igen i år fik vi en vinder, som jeg gætter på, på ingen måder bliver noget sommerhit. Australien stillede med Celine Dion Jam. Hun var en kraftfuld diva og var undervejs også (fortjent) ved at sikre gæstenationen deres første sejr. Cypern stillede herligt med en Shakira-kopi og Polen deres egen form for Beyoncé Jam.

Jaja, flot med en syvendeplads til Danmark – meeeen når vi nu lige havde gået og drømt om top 1-placeringer, så kan det ikke føles som andet end en skuffelse. Nu skal vi til Bulgarien næste år, og det kan kun blive bedre





