Eurovision Song Contest 2026: Moldova og 24 andre lande går videre til finalen

Tirsdag aften blev der taget hul på en kæmpemæssig, ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 løb over skærmen fra Østrigs hovedstad, Wien. Det drejer sig om: Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen. Ovenpå det resultat står det klart, at favoritter som Finland, Grækenland og Israel – i hvert fald indtil videre – har levet op til presset og altså skal på scenen igen i lørdagens finale.

Det drejer sig om: Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen. Ovenpå det resultat står det klart, at favoritter som Finland, Grækenland og Israel – i hvert fald indtil videre – har levet op til presset og altså skal på scenen igen i lørdagens finale. Forud for tirsdagens semifinale har både Finland og Israel ellers været ramt af drama i Grand Prix-kulissen. Finland bliver repræsenteret af duoen Linda Lampenius x Pete Parkkonen og sangen 'Liekinheitin'.

Du kan se noget af Finlands optræden her: I finalen på lørdag deltager i alt 25 lande: ti lande fra hver af de to semifinaler samt fem forhåndskvalificerede lande – og forhåbentlig også Danmark. Danmarks Søren Torpegaard Lund skal foreløbig på scenen i den anden semifinale på torsdag, og meget tyder på, at det bliver ekstra spændende at være dansk Eurovision-fan i år.

Danmark er i hvert fald i skrivende stund én af de helt store favoritter til at kæmpe med om guldet. Du kan se noget af deres optræden her: Showet bød blandt andet på en musikalsk optræden af en vaskeægte Eurovision-legende, nemlig 73-årige Vicky Leandros. Hun vandt Eurovision helt tilbage i 1972, men endnu før – tilbage i 1967 – deltog hun også i konkurrencen, da den første gang blev afholdt i Østrig.

Nu – næsten 60 år senere – stod hun så på scenen igen og sang 'L'amour est bleu'. Nu gælder det semifinalen på torsdag, hvor Søren Torpegaard Lund skal synge Danmark videre til lørdagens finale. Det hele foregår på DRTV, DR1 og lige her på dr.dk





Israel receives official warning from Eurovision organizers for promoting its Eurovision entry with multiple votesIsrael's television station has received an official warning from the organizers of Eurovision for promoting its entry with multiple votes in a series of advertisements. The advertisements encourage viewers to send ten votes to Israel, which is the maximum number of votes per phone. The organizers claim that this violates their rules and the spirit of the competition.

Israel igen i år som hovedrolle i Eurovision, men fem lande boykottesIsrael har fået en af hovedrollerne i år ved Eurovision Song Contest, men fem lande, som Holland, Irland, Island, Slovenien og Spanien, har valgt at boykotte årets konkurrence. EBU, arrangørerne, har afvist, at konkurrencen står i en krise, men med det laveste antal deltagere i to årtier bliver den overført for en stor udfordring.

