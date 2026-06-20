Europe Sweats in Heatwave as Temperatures Soar

The heatwave gripping Europe has sent temperatures soaring, with warnings from authorities in Germany, Switzerland, and France. The heat wave has affected millions in France, with orange alerts issued for extreme heat in over 60 French departments. In Italy, the early arrival of the heatwave has been felt, with cities like Bologna, Florence, Milan, and Turin and Rome experiencing high temperatures. In Spain, the heatwave has caused a surge in demand for air conditioners and fans, with many seeking refuge in shopping centers and markets. In Britain, the heatwave has caused discomfort, with England and Wales experiencing their warmest spring on record.

Europa sveder virkelig i disse dage, og hedebølgen har sendt temperaturen op flere steder på 35-40 grader. Også myndigheder i Tyskland og Schweiz advarer befolkningen om ekstrem varme, og varmen over det europæiske kontinent ventes at vare ved i de kommende dage.

I Frankrig er 36 millioner påvirket af hedebølgen, og der er ifølge Le Monde udsendt orange advarsler om det meget varme vejr i omkring 60 franske departementer. Det franske meteorologiske institut, Météo-France, advarede om, at temperaturerne vil stige yderlige i de kommende dage, og der venter franskmændene en 'intens og langvarig' hedebølge.

Flere franske skoler har måtte ændre i undervisningen, for at eleverne kan klare varmen, og man har klistret UV-filter på skolernes vinduer og sat ekstra aircondition op for at køle klasseværelser ned. I Italien mærker de også, at den voldsomme varme er kommet tidligt denne sommer. Især i byer som Bologna, Firenze, Milano og Torino og Rom.

Myndighederne anbefaler, at man undgår at gå ud i de varmeste timer, som er mellem 11 og 18, og at man drikker rigeligt med væske. I Spanien er ramt af hedebølge med temperaturer flere steder over 40 grader, og efterspørgslen på ventilatorer og airconditionanlæg er steget kraftigt den seneste uge. Mange indbyggere i byer som Madrid søger på grund af det varme vejr mod byens indendørs shoppingcentre og markeder, hvor især ældre borgere kan være indenfor i nedkølede områder.

Også i Storbritannien sveder befolkningen i mange områder, og England og Wales har allerede oplevet det varmeste forår nogensinde registreret. I Berlin Zoo har dyrepasserne lavet frosne godter til pelsdyrene for at hjælpe dem med at køle ned, og elefanterne får ekstra mange bade med haveslangen for tiden for at komme af med varmen





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