Europas Klima i Krise: Nye Rekorder for Istab, Hede og Naturbrande

En ny klimarapport viser, at temperaturstigningen i Europa accelererer, hvilket fører til alarmerende konsekvenser som massiv istab fra Grønland, rekordhøje temperaturer og omfattende naturbrande. Rapporten sætter spørgsmålstegn ved effektiviteten af Parisaftalen og opfordrer til en realistisk tilgang til klimaudfordringerne.

Temperaturerne i Europa stiger i et alarmerende tempo, hvilket resulterer i en eskalering af naturbrande, tab af ismasser og hyppigere hedebølger, viser nye data fra en europæisk klimarapport .

Parisaftalen fastslog nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 grader Celsius for at undgå en ukontrollerbar klimafremtid. Rapporten dokumenterer en række konsekvenser og nye rekorder, der understreger den accelererende klimakrise. Afsmeltningen af Grønlands indlandsis nåede i 2025 et niveau på 139 gigaton, svarende til 1,5 gange den samlede ismasse i alle europæiske alpegletsjere – eller 55 millioner olympiske svømmebassiner. En fuldstændig afsmeltning af Grønlands is vil føre til en havstigning på syv meter.

Europas gletsjere fortsatte med at svinde i 2025, og Arktis, Skandinavien og Svalbard oplevede de største temperaturstigninger. Skandinaviske områder nær Arktis registrerede den længste og varmeste hedebølge nogensinde med temperaturer op til 34,9 grader Celsius i juli, mens dele af Arktis nåede 30 grader Celsius. Island oplevede det næststørste istab nogensinde. Snedækket i Europa var 1,32 millioner kvadratkilometer under normalen i slutningen af marts, et område svarende til Østrig, Frankrig, Italien og Schweiz samlet.

Naturbrande hærgede over en million hektar i 2025, og Tyrkiet registrerede for første gang temperaturer på 50 grader Celsius. 85 procent af Grækenland oplevede temperaturer tæt på eller over 40 grader Celsius, med en maksimumtemperatur på 44 grader Celsius. Halvdelen af Europa blev ramt af tørke, hvilket resulterede i, at 70 procent af Europas floder havde et vandflow under normalen. Havtemperaturen steg også markant, hvor 86 procent af de europæiske havområder blev påvirket af hedebølger.

Selvom istabet fra Grønland på 139 gigaton lyder af meget, udgør det kun 0,005 procent af øens samlede ismasse og bidrager med 0,3 millimeter til havstigningen. Selvom konsekvenserne er mærkbare, er der også en vis tilpasningsevne, såsom øget brug af aircondition og reduceret behov for varmeproduktion. Skift i landbrugspraksis kan også imødegå tørke i visse områder.

Parisaftalen, der primært pålægger europæiske lande og Japan at reducere CO2-udledningen, mens udviklingslande opfordres til at øge udledningen for at fremme økonomisk vækst, garanterer i realiteten temperaturstigninger. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi forholder os til disse uundgåelige ændringer og hvor langt vi er villige til at gå i kampen mod dem





