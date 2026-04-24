Europas energisårbarhed kræver massiv investering i vedvarende energi

Energikrisen har igen afsløret Europas afhængighed af importeret energi. Vindindustrien opfordrer til politisk handling og en hurtig udbygning af vedvarende energi for at sikre forsyningssikkerhed og mindske sårbarheden.

Europas energisystem er igen blevet udfordret af geopolitiske spændinger og afhængigheden af importeret fossil energi. Den seneste krise, udløst af angreb på Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, har resulteret i prischok på olie og gas, selvom der indtil videre ikke er tale om en decideret forsyningskrise. 57 procent af EU’s energiforbrug dækkes af importeret energi, primært olie, olieprodukter og naturgas, hvilket i 2025 kostede unionen 340 milliarder euro.

Energikrisen har blotlagt Europas sårbarhed og nødvendigheden af at handle hurtigt for at undgå gentagelser. Løsningen, ifølge danske energikæmper som Vestas og Ørsted, ligger i en markant acceleration af udbygningen af vedvarende energi, især vindenergi til lands og til vands. Direktører efterlyser politisk handling og en reduktion af bureaukrati i tilladelsesprocesserne for at fremskynde projekter.

Henrik Andersen, adm. direktør for Vestas og formand for Wind Europe, understreger, at vindenergi er en af de hurtigste måder at øge energiproduktionen på, og at langsigtede løsninger som atomkraft ikke er tilstrækkelige til at løse akutte energikriser. Han fremhæver Tyskland som et positivt eksempel, hvor strømlinede godkendelsesprocedurer har ført til rekordniveauer af nye vindmøller. Udover øget energiproduktion er et stærkere elnet og en hurtigere elektrificering af samfundet afgørende.

Industrien argumenterer for, at en større elektrificering vil reducere afhængigheden af importerede fossile brændstoffer. Copenhagen Infrastructure Partners fremhæver elektrificering som den vigtigste faktor for at skabe et robust og konkurrencedygtigt energisystem baseret på lokal vedvarende energi. Derfor er der behov for at fjerne barrierer, såsom høje elafgifter, for at fremme en grønnere energifremtid. Debatten fandt sted på Wind Europes årlige konference i Madrid, hvor politikere, eksperter og industrien var samlet for at diskutere fremtidens energiforsyning





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedvarende Energi Energikrise Vindenergi Europæisk Energi Elektrificering

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »