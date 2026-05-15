Europarådet vedtager erklæring om større national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

Europarådet har vedtaget en erklæring, hvor de 46 medlemslande i Europarådet har tilsluttet sig, som et stærkt politisk signal til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg. erklæringen er en del af ministererklæringen, som Lars Løkke Rasmussen (M) har været med til at vedtage på Danmarks vegne. erklæringen fokuserer på at skabe bedre mulighed for nationerne at passe på egen sikkerhed og udvise flere kriminelle udlændinge.

Lars Løkke Rasmussen (M) ankommer til regeringsforhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København tirsdag den 12. maj 2026. Der skal være større national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge , end der på nuværende tidspunkt er ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Det er et af budskaberne i en ministererklæring, som samtlige 46 lande i Europarådet har vedtaget i hovedstaden i Moldova, Chisinau. Stærkeste tekst fra Europarådet om udfordringer med migration.

Vi skal skabe bedre mulighed for, at nationerne kan passe på egen sikkerhed og udvise flere kriminelle udlændinge, skriver fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der er i Chisinau, på X.I erklæringen, som Løkke Rasmussen har været med til at vedtage på Danmarks vegne, er der blandt andet fokus på domstolens læsning af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Danske politikere har igen og igen kritiseret konventionen for at stå i vejen for udvisning af kriminelle udlændinge, som i visse tilfælde har gentaget alvorlig kriminalitet.

I maj sidste år var fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) og den italienske premierminister, Giorgia Meloni, hovedforfatterne til et åbent brev med syv andre lande, hvor de gav udtryk for ønsket om at kunne udvise flere. Herefter voksede det til 27 lande, som stod bag et opråb til domstolen om ikke så ofte at blokere for udvisning af kriminelle udlændinge, til nu, hvor samtlige 46 lande er nået til enighed om en erklæring.

Ordlyden i Menneskerettighedskonventionen ændres ikke med erklæringen, og domstolen i Strasbourg er i princippet autonom. Men forventningen fra danske politikere er, at domstolen ændrer praksis, fordi det politiske signal fra samtlige medlemslande er så stærkt. Det er princippet om, at beslutninger skal tages tættest muligt på dem, de vedrører – at nationale myndigheder bedre kan vurdere lokale behov og forhold end en international domstol





