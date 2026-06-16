Europa på vej mod større uafhængighed efter tillidskrise med USA og Kina

EU-landene gennemfører den største kursændring siden Berlinmurens fald for at mindske afhængigheden af USA, Kina og Rusland. Handelskrig og militære trusler har skabt en ny sikkerhedspolitisk virkelighed.

USA og Kina har gennem det seneste år truet EU med handelskrig. Rusland har i årevis truet Vesteuropa militært. Konflikter i Mellemøsten og krigen i Ukraine er en konstant trussel mod Europas energiforsyning.

Og siden Donald Trump vendte tilbage til Det Hvide Hus som præsident, så er afhængighed af amerikansk teknologi, amerikanske betalingssystemer og amerikanske våben blevet et stadigt større bekymringsområde for Europas politiske ledere. I årtier har europæiske lande øget samhandlen med resten af verden i det håb, at mere handel og økonomisk samarbejde fører til øget tillid mellem verdens lande. Den epoke er nu slut.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, pegede mandag eftermiddag på, at EU-landene oplever, at de udsættes for unfair handelsbetingelser, unfair konkurrence og sågar afpresning fra andre lande, når det gælder handel. Bemærkningerne fra Ursula von der Leyen faldt forud for et møde med en række af verdens største økonomier i forbindelse med et såkaldt G7-topmøde i Evians-Les-Bains i det sydlige Frankrig. Tillid er afløst af mistillid og trusler.

Det betyder, at Europa nu er gået i gang med den største sikkerhedspolitiske- og økonomiske kursændring siden Berlinmurens fald. Europa skal fremover være mindre afhængig af at købe varer og tjenester fra andre lande. Europa skal - som formanden for Det Europæiske Råd, Antonio Costa, udtrykte det forud for G7-topmødet - være mere autonom.

Den manglende tillid til både den tidligere allierede USA og den store handelspartner Kina har fået EU-landene til at igangsætte en omfattende reform af en række EU-politikker. Reformer, som alle har ét overordnet formål: Sikre at Europa ikke i fremtiden er så afhængig af omverdenen, at EU-landene kan udsættes for afpresning på samme måde, som da Donald Trump sidste år tvang EU-landene til at indgå en handelsaftale med betydelige negative effekter for europæisk erhvervsliv og europæisk økonomi.

Arbejdet med at beskytte Europa mod afpresning fra giganter som USA, Kina og Rusland er enormt - og det er allerede i fuld gang i EU. På forsvarsområdet har europæerne øget både samarbejdet om europæisk våbenproduktion - blandt andet med det formål at blive mindre afhængig af at skulle købe våben i USA. På energiområdet har EU-landene igangsat en række initiativer for at gøre europæiske borgere og virksomheder mindre afhængige af import af energi udefra.

Dels øges den europæiske energiproduktion med mere vedvarende energi, og samtidig har EU-landene differentieret importen af energi, så Europa ikke er afhængige af enkelte lande for import af energi. Digitalt og teknologisk har EU-landene også igangsat et omfattende arbejde med at mindske afhængigheden af især amerikansk teknologi. I dag lagres langt den største del af alle europæiske data i amerikanske datacentre. Det skal ændres, og data skal i fremtiden lagres i Europa og være beskyttet af europæisk lov.

EU-landene arbejder også på at gøre Europa mere uafhængig af amerikansk teknologi. Det gælder alt fra kunstig intelligens til software programmer. Og EU har igangsat initiativer til at sikre øget europæisk uafhængighed i forhold til kommunikationsteknologi. Blandt andet gennem en øget europæisk tilstedeværelse i rummet med europæiske satellitter.

EU har en plan for at mindske europæisk erhvervslivs afhængighed af sjældne metaller fra Kina. I dag importeres sjældne metaller til for eksempel produktion af vindmøller og biler fra Kina. Den afhængighed skal mindskes. Det samme gælder europæisk erhvervslivs behov for at importere mikrochips, som bruges overalt - fra produktionen af køleskabe til kanoner.

Arbejdet med at afkoble EU-landenes afhængighed af omverdenen er i fuld gang. Men det er lang vej, EU-landene skal tilbagelægge, hvis det skal lykkes. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er dagens afstemning i Europa-Parlamentet i Strasbourg en tydelig påmindelse til Europas ledere af, hvad det koster at være et svagt EU, som er afhængig af omverdenen.

For mens lederne af verdens største økonomier er samlet til G7-topmøde i Evians-Les-Bains, så stemte medlemmerne af Europa-Parlamentet tirsdag i Strasbourg for at godkende den handelsaftale, som EU og USA indgik for et år siden. Aftalen er et klart bevis på, hvor svagt EU-landene stod for et år siden: Præsident Trump truede med at starte en handelskrig med EU, hvis USA ikke fik betydelige handelsindrømmelser fra EU. Det fungerede





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Uafhængighed Handelskrig Sikkerhedspolitik Teknologiafhængighed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oliefald efter USA-Iran aftale giver håb om billigere benzinDen internationale oliepris på Brent faldt med over fire procent til omkring 83 dollars pr. tønde efter meldingen om, at USA og Iran har indgået en aftale om at afslutte deres konflikt. Nedgangen, det laveste niveau siden begyndelsen af marts, kan på sigt føre til lavere benzin- og dieselpriser for danske bilister, afhængig af aftalens holdbarhed og den videre udvikling i Mellemøsten.

Read more »

Forhandlinger mellem USA og Iran: USA forsøger at redde aftale med Iran, mens Israel fortsætter aggressionUSA og Iran har ifølge nyheder nået en aftale om våbenhvile og forhandlinger, som skal underskrives i Genève. Aftalen indebærer bl.a. genåbning af Hormuzstrædet, men de næste 60 dage vil være afgørende for at fastlægge en køreplan. Israel fortsætter med at invadere og bombarde Libanon, hvilket Iran kræver stoppet. Iran har også krav om ophævelse af sanktioner og garantier mod atomvåbenudvikling. Trods USA's og Israels påstande har Iran altid overholdt sine atomforpligtelser.

Read more »

USA og Iran indgår forståelsespapir efter fire måneders krigKnap fire måneder efter starten på krigen mellem USA/Israel og Iran er der nået en midlertidig aftale. Den åbner for genoptaget skibstrafik i Hormuzstrædet og giver Iran adgang til tilbageholdte midler, men udelader Israels kernekrav om begrænsninger af iranske missiler og militante støtte. Modstand i Israel er stor.

Read more »

Norges statsminister evakueret af Secret Service efter skudepisode under VM i USA | NyhederNorges statsminister, Jonas Gahr Støre, blev i søndags evakueret af Secret Service-folk, som passer på statslederen under hans besøg i USA, hvor han overværer Norges deltagelse ved VM i USA.

Read more »