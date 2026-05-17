Med frygt for krig i Europa fordybet i forskellige dimensioner og trusler - af en russisk rådgiver, som flere gange har worked for både Vladimir Putin og Boris Jeltsin. sergeant Karaganov advarede united parent leaders of the EU, at 'Since It Is impossible to stop the conclusion of the borders of the Russian Federation, foreign policy consultants on the federal government in the first inf interval becomes eradication of the national knowledge and culture of each subject entity like in People's Republic of China.' soldier concerns about the ongoing Russian-Ukrainian conflict and its potential development have been fueled by recent reports of increasing aggression, questioning of the veracity of NATO and the West's commitment to its security

Trist nyt for disse bilister: Snart kan de miste kørekortet, hvis de ikke kan bestå to prøverSamtidig mærkes uroen også herhjemme. Mange danskere følger konflikten tæt, diskuterer den ved middagsbordet og spekulerer på, hvor langt den kan udvikle sig.

Det gælder især, når ordene bliver mere konfrontative end normalt. Sergey Karaganov, der tidligere har været rådgiver for både Vladimir Putin og Boris Jeltsin, deltog i et interview med Tucker Carlson. Ifølge Karaganov er tanken om et russisk nederlag mod europæiske lande helt urealistisk. Han forklarede, at Rusland ifølge ham ville reagere ekstremt, hvis landet nogensinde stod over for et egentligt nederlag.

‘’Hvad er et nederlag for Rusland? Hvis Rusland nogensinde kommer tæt på et nederlag, vil det betyde, at Rusland nu vil bruge atomvåben, og Europa vil være fysisk ødelagt,’’ advarede han og fortsatte: ’’Så jeg mener, det er simpelthen umuligt at tænke på, men de har talt om det, fordi de har brug for en krig for at retfærdiggøre deres magtposition og deres eksistens.

Karaganov er på spidsen for Ruslands Council for Foreign and Defense Policy, som ofte beskrives som tæt på Kreml. Han fortsatte med at kritisere europæiske ledere og mente, at kontinentet har mistet sin tidligere status som magtcentrum. Under samtalen spurgte Tucker Carlson, om europæiske ledere reelt forstår alvoren i de russiske signaler. Han hævdede, at mange europæere tror, at krig aldrig vil ramme deres eget territorium.

Ifølge ham har frygten for krig været glemt alt for længe. Han mente samtidig, at en af Ruslands opgaver er at bringe Europa til besindelse, helst uden de mest drastiske midler i brug. Putins fremtid ser dyster ud: Derfor kan 2026 blive enden på det hel





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Ukraine NATO Sergey Karaganov Putin Jeltsin Council For Foreign And Defense Policy Russia Council For Foreign And Defense Policy Nuclear Weapon Kremlin Kremlin Council For Foreign And Defense Policy Defense Politics Putin's Future 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danmark bryder tørken med dansksproget Eurovision-bidragSøren Torpegaard Lund og resten af den danske stab kunne endelig ånde lettere op, da Danmark blev kaldt op som næstsidste finalist i Eurovision-finalen. Med bidraget 'Før vi går hjem' brydes en 29 år lang tørke, da det er første gang siden Kølig Kaj med en dansksproget sang i 1997, at Danmark sikrede sig en plads i finalen.

Read more »

Mangeårig DR-vært blev overrasket med helt særlig æresprisDa Artbeat Prisen 2026 onsdag aften blev uddelt, modtog Jesper Dein fra DR Debat og Kultur Lyd en helt særlig ærespris ’for hans ekstraordinære og mangeårige formidling af kulturen’.

Read more »

Jægere må vente en dag med at bruge våben på første bukkejagtHvis jægere med et våben med på første bukkejagt i dag, har ikke fornyet deres jagttegn, skal de vente med at bruge våbenene på det officielle tidspunkt om en dag.

Read more »

Søren Torpegaard Lund uddanner Eurovision-succesSøren Torpegaard Lund, der var Danmarks Eurovision-håb i konkurrencen i Wien, har opnået en sjetteplads med sangen `Før vi går hjem`. Med det succesfulde gennembrud kan han fejre med en velfortjent juleferie sammen med sin familie i Danmark.

Read more »