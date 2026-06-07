Europæiske ledere støtter våbenhvileforhandlinger mellem Ukraine og Rusland

Den britiske premierminister, Keir Starmer, og andre europæiske ledere støtter direkte våbenhvileforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Det har de udtalt efter et møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Storbritannien.

Den britiske premierminister, Keir Starmer , og andre europæiske ledere støtter direkte våbenhvileforhandlinger mellem Ukraine og Rusland . Det har de udtalt efter et møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj , i Storbritannien.

Mødets resultat blev til en erklæring fra de såkaldte E3-lande, bestående af Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Ifølge erklæringen er de tre lande villige til at støtte våbenhvileforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Det er en del af en indsats for at bringe en afslutning på krigen mellem de to lande. Ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj takker de tre europæiske ledere for deres støtte og vilje til at hjælpe efter søndagens møde.

Ifølge Zelenskyj er 30.000 russiske soldater blevet dræbt eller såret hver måned de seneste fem måneder. Han mener, at dette viser, at Rusland vinder ikke på slagmarken, og at ukrainske angreb på mellemlang afstand samt dybt inde på russisk territorium begrænser landets evne til at udvide sin aggression. Det er vigtigt, at vurderingerne stemmer overens med partnernes, og at Rusland ikke vinder på slagmarken. Zelenskyj drøftede også mulige måder at genoplive diplomatiet samt Europas rolle i denne proces.

For Ukraine har det altid været en prioritet, at Europas holdning og stemme står stærkt i forhandlingerne. Den ukrainske præsident har i sidste uge offentliggjort et åbent brev til Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvor han foreslog et møde mellem de to for at tale om en afslutning på krigen. Putins svar var, at han indtil videre ikke ser nogen grund til at mødes. Den britiske premierminister, Keir Starmer, har haft besøg af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Storbritannien.

Det er et tegn på, at de to lande er villige til at arbejde sammen for at bringe en afslutning på krigen. Det er et stort steg frem for Ukraine og Rusland, og det er et tegn på, at de to lande er villige til at arbejde sammen for at bringe fred til regionen





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