Europæiske lande boykotter Eurovision i protest mod Israels deltagelse – Danmark fastholder deltagelse

Flere lande trækker sig fra Eurovision i protest mod Israels deltagelse på baggrund af konflikten i Gaza. DR fastholder Danmarks deltagelse, hvilket udløser kritik fra fremtrædende kulturpersonligheder.

Flere europæiske lande har valgt at trække sig fra årets Eurovision Song Contest i protest mod Israel s deltagelse, hvilket har udløst en intens debat om konkurrencens politiske neutralitet.

Spanien, Holland, Irland, Island og Slovenien har meddelt, at de ikke vil deltage i årets begivenhed, som afholdes i Sverige, som en direkte reaktion på beslutningen om at tillade Israel at konkurrere. Denne beslutning er truffet på baggrund af den igangværende konflikt i Gaza og de alvorlige humanitære konsekvenser, som konflikten har medført. Landene argumenterer for, at deltagelse af Israel under disse omstændigheder ville være i strid med Eurovisionens værdier om fred, inklusion og respekt for menneskerettigheder.

Protesten er blevet mødt med både støtte og kritik fra andre deltagende lande og fra offentligheden. Danmark, repræsenteret af DR, har derimod valgt at fastholde sin deltagelse i Eurovision. DR begrunder denne beslutning med, at Eurovision primært er en musikkonkurrence, der skal samle Europa omkring musik og fællesskab, og at deltagelse ikke bør ses som en politisk støtteerklæring til enkelte lande eller politiske dagsordener.

Denne holdning er dog blevet mødt med skarp kritik fra en gruppe af 14 fremtrædende journalister, forfattere og professorer, heriblandt tidligere minister Mogens Lykketoft og tidligere tv-vært Paula Larrain. De argumenterer for, at det er en politisk beslutning at vælge at deltage, og at det er hyklerisk, da DR tidligere har været fortaler for at udelukke Rusland fra konkurrencen på grund af krigen i Ukraine.

De påpeger, at situationen i Gaza, hvor Israel er anklaget for krigsforbrydelser ved Den Internationale Domstol (ICJ), ikke er anderledes end situationen i Ukraine, og at DR bør udvise samme konsekvens. Kritikken understreger, at enhver beslutning om at deltage eller boykotte Eurovision i år er uundgåeligt politisk, givet den alvorlige kontekst. DR's ledende redaktionschef for Kultur, Debat og Musik, Gustav Lützhøft, forsvarer DR's beslutning med, at Eurovision er et samarbejde mellem public service-stationer og ikke mellem regeringer.

Han fremhæver, at Danmarks deltagelse er en del af et mangeårigt kulturprojekt med fokus på musik, fællesskab og kultur. Lützhøft understreger, at DR's deltagelse ikke er et udtryk for støtte til Israels politik eller handlinger. Han minder om, at DR tidligere har taget afstand fra Ruslands krig i Ukraine og har argumenteret for Ruslands udelukkelse fra Eurovision. Denne argumentation møder dog fortsat modstand fra kritikere, der mener, at DR's dobbeltmoral er tydelig.

Debatten om Israels deltagelse i Eurovision har rejst vigtige spørgsmål om konkurrencens politiske neutralitet og om public service-stationers ansvar i en tid med globale konflikter. Spørgsmålet om, hvorvidt Eurovision kan forblive en apolitisk begivenhed, er nu mere aktuelt end nogensinde før. Den fortsatte deltagelse af Israel, kombineret med DR's beslutning om at blive i konkurrencen, har skabt en dyb splittelse og har sat fokus på de etiske dilemmaer, som Eurovision står overfor





