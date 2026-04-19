Europæiske højrefløjspartier trækker sig fra Trump i kølvandet på Orbáns nederlag

Flere europæiske højreorienterede partier viser tegn på at distancere sig fra Donald Trump og hans administration. Dette skift i holdning sker efter Viktor Orbáns nylige valgnederlag i Ungarn, hvor Trumps åbenlyse støtte angiveligt slog negativt ud hos vælgerne. Frygten for at miste stemmer og politisk opbakning får partier som Frankrigs Rassemblement National og Tysklands AfD til at opfordre til større forsigtighed i relationen til den tidligere amerikanske præsident. Italiens premierminister Giorgia Meloni har ligeledes taget afstand, især efter Trumps kritik af paven, hvilket yderligere understreger en voksende skepsis over for Trumps politiske linje i Europa.

Den amerikanske præsident Donald Trump ser ud til at have mistet grebet om flere af sine ellers loyale støtter i Europa . En voksende tendens viser, at europæiske højreorienterede partier aktivt begynder at holde afstand til Trump og hans administration. Denne strategiske distance er især blevet tydelig i kølvandet på det seneste parlamentsvalg i Ungarn, hvor den mangeårige premierminister Viktor Orbán led et markant nederlag og måtte forlade magten efter 16 år.

Ifølge analyser og rapporter fra medier som Politico, blev Trumps åbenlyse og utvetydige støtte til Orbán op til valget ikke modtaget positivt af den ungarske befolkning. Denne udvikling har skabt en mærkbar bekymring blandt højrepopulistiske bevægelser på tværs af det europæiske kontinent. Frygten er reel for, at fortsatte og synlige forbindelser til den tidligere amerikanske præsident kan have en negativ indvirkning på deres egne politiske chancer og popularitet hos vælgerne. Inden for flere af disse partier er der internt blevet opfordret til en mere forsigtig tilgang i forholdet til Trump. En anonym kilde med indsigt i et møde i det franske parti Rassemblement National citeres for at have udtalt: Vi bliver nødt til at holde afstand. Denne holdning afspejler en erkendelse af, at tidspunktet og måden, hvorpå man associeres med Trump, kan være afgørende for den politiske overlevelse. Lignende tendenser ses også i Tyskland. Flere fremtrædende medlemmer af det højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD) har offentligt udtrykt bekymring over partiets forbindelser til Trump. Et specifikt eksempel er partiets medlem af Forbundsdagen, Matthias Moodsdorf, som direkte kritiserede relationen til den tidligere amerikanske præsident. Han beskrev offentligt det, han kaldte, det pralende venskab mellem Ungarn og Trump-administrationen som en byrde, der hang om halsen på Orbán som en møllesten. Dette indikerer en intern refleksion og en søgen efter at definere partiets egen identitet uafhængigt af amerikanske politiske figurer. Samtidig peger mange politiske analytikere på, at Trumps generelle udenrigspolitiske linje, herunder især den konfrontatoriske tilgang til Iran og hans udtalelser om brug af militær magt, også bidrager til en stigende skepsis blandt europæiske ledere og befolkninger. Disse politiske holdninger opfattes af mange i Europa som destabiliserende og i modstrid med europæiske værdier og interesser. Ud over de direkte politiske partier har også individuelle europæiske ledere taget afstand. Italiens premierminister, Giorgia Meloni, har således også signaleret en ændring i sin tilgang, især efter Trumps kritiske udtalelser rettet mod paven. Meloni valgte i stedet at give sin opbakning til pave Frans, hvilket tydeligt understreger de voksende spændinger og uenigheder mellem Trump og vigtige europæiske allierede. Samlet set tegner der sig et klart billede af, at Trumps politiske indflydelse i Europa er under et betydeligt pres. Denne effekt er ikke begrænset til traditionelle politiske alliancer, men ser også ud til at påvirke og udfordre den yderste højrefløj, som tidligere har haft et tættere forhold til den tidligere amerikanske præsident. Det politiske landskab i Europa er dynamisk, og partier og ledere navigerer nu i et farvand, hvor associationen med Trump kan være en politisk risiko snarere end en fordel. Denne omstrukturering af politiske alliancer og prioriteter markerer en vigtig fase i udviklingen af internationale relationer og europæisk politik





Donald Trump Europa Højrefløjspartier Viktor Orbán Geopolitik

