Europæisk Teknologiudfordrer Microsoft og Google – Ekspert advarer mod Big Tech

En ny europæisk digital produktivitetsplatform træder ind på markedet som et alternativ til Microsoft 365 og Google Workspace. Mens platformen roses for at tilbyde et europæisk alternativ, advarer eksperter mod enhver form for 'Big Tech' og fremhæver vigtigheden af decentrale løsninger for datasuverænitet. Proton, en anden aktør, bekræfter udlevering af data ved retskendelser, hvilket understreger behovet for bevidsthed om anonymitet.

Digital produktivitetsplatforme har i årevis været domineret af to giganter: Microsoft med deres Microsoft 365 og Google med deres Workspace. Disse løsninger tilbyder en bred vifte af værktøjer til samarbejde, kommunikation og administration, og har derfor vundet stor udbredelse i både private og professionelle sammenhænge. Men nu er en ny spiller trådt ind på banen, der potentielt kan ændre landskabet. Denne nye aktør repræsenterer et europæisk forsøg på at skabe et alternativ til de etablerede amerikanske tech-giganter.

Eksperter ser med en vis skepsis på udbredelsen af store tech-platforme, uanset deres geografiske oprindelse. Selvom et europæisk alternativ til amerikansk 'bigtech' umiddelbart lyder tiltalende, er frygten, at det blot erstatter én form for centraliseret magt med en anden. En fremtrædende holdning er, at vejen frem for et frit og suverænt datamarked ligger i at bevæge sig helt væk fra 'bigtech' til fordel for små, decentrale enheder. Eksemplet med Nextcloud udbydere i Tyskland, hvor man kan opnå en løsning for blot 3 euro om måneden, fremhæves som et billede på, hvordan man kan opnå egne, suveræne data og samtidig bevare fleksibiliteten til at skifte udbyder efter behov. Disse løsninger kan endda konfigureres til at integrere med eksisterende systemer som Active Directory og Outlook, hvilket letter en gradvis overgang.

Internettets oprindelige design var netop tænkt som et decentralt netværk, der kunne modstå udfald i dele uden at bryde sammen. 'Bigtech' står i direkte modsætning til dette decentraliserede princip. Debatten om at hylde 'bigtech' frem for at arbejde hen imod et data-suverænt Europa understreges som vigtig. Yderligere opmærksomhed rettes mod Proton, der har bekræftet at udlevere data i omkring 93% af tilfældene, når der foreligger en rets- eller dommerkendelse. Dette er i sig selv ikke nødvendigvis problematisk, da det afspejler en vilje til at overholde lovgivningen. Internettet bør ikke fungere som en undskyldning for at omgå love. Det er dog afgørende at huske, at anonymitet ikke er garanteret, især i potentielle konflikter med nationer som USA, hvor data kan kræves udleveret via venligtsindede dommere. Denne åbenhed omkring udlevering af data, selv fra aktører der positionerer sig som mere privatlivsorienterede, understreger kompleksiteten i den digitale datasikkerhed og behovet for konstant bevidsthed om ens digitale fodaftryk





