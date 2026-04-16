Europæisk AI-fremtid kræver aktiv handling, ikke passiv observation

Professor Abraham Newman understreger vigtigheden af, at Europa tager en proaktiv rolle i udviklingen af kunstig intelligens for at undgå afhængighed af USA og Kina. Danske politikere udtrykker engagement og et ønske om en klar strategi for AI.

Professor i international politik Abraham Newman deltog torsdag i et seminar på Marienborg, hvor han holdt oplæg for repræsentanter fra flere danske politiske partier, herunder SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet, Moderaterne, Venstre og De Konservative. Arrangementet fandt sted midt i de igangværende regeringsforhandlinger og markerede et vigtigt skridt mod at integrere diskussionen om kunstig intelligens (AI) i den politiske dagsorden.

Newman, der er professor ved Georgetown University og en anerkendt ekspert i skæringspunktet mellem teknologi og geopolitik, holdt hovedoplægget. Han fremhævede, at det endnu ikke er for sent for Europa at etablere sig solidt inden for AI-feltet. Ifølge professoren befinder teknologien sig stadig på et tidligt stadie, hvor de fulde anvendelsesmuligheder endnu ikke er kendte. Dette giver Europa en unik mulighed for at forme fremtiden og undgå at blive en passiv aftager af teknologiske løsninger defineret af andre globale magter, primært USA og Kina. Newman påpegede, at europæiske lande besidder de nødvendige ressourcer og et stort marked, hvilket giver dem en stærk position til at diktere betingelserne for AI-udvikling og tilpasse teknologien til europæiske forbrugeres behov. Han advarede kraftigt mod konsekvenserne af passivitet, som kan føre til en uønsket afhængighed af enten USA eller Kina, hvilket kan underminere europæisk suverænitet.

Professor Newman beskrev de danske politikeres engagement under seminaret som bemærkelsesværdigt. Han observerede, at deltagerne var dybt optaget af emnet og forstod, at AI ikke kun har økonomiske implikationer, men også har afgørende betydning for borgernes fremtid og den globale magtbalance. Også den danske oplægsholder, Rebecca Adler-Nissen, bekræftede den store interesse og spørgelyst blandt politikerne. Hun fortalte, at der blev stillet spørgsmål om alt fra AI’s rolle i sikkerhedspolitik og arbejdsmarked til uddannelsesforhold. Adler-Nissen bemærkede en fælles ambition blandt politikerne om at gøre AI til et tydeligere prioritet i den kommende regering, med et ønske om at definere, hvordan teknologien skal anvendes, snarere end blot at anerkende dens eksistens. Begge forskere udtrykte dog enighed om, at AI fik alt for lidt opmærksomhed i den forudgående valgkamp, et synspunkt delt af Caroline Stage (M), tidligere digitaliseringsminister, som også deltog i seminaret. Stage, der afbrød sin barsel for at deltage i valgkampen, understregede vigtigheden af emnet og kaldte seminaret for en succesfuld minikonference. Hun indrømmede dog, at hun personligt ikke formåede at sætte AI og digitalisering højere på dagsordenen under valgkampen, selvom hun havde forsøgt.

Både Newman og Adler-Nissen gav konkrete anbefalinger til de danske politikere. Newman opfordrede til, at Europa aktivt styrker sine egne virksomheder og reducerer sårbarheden over for et begrænset antal store techgiganter, hvilket vil forhindre, at vækst og vigtig viden fortsat flytter til USA. Han understregede nødvendigheden af at se sig selv som aktive deltagere i fremtiden, med en klar vision for Danmarks rolle i verden, både sikkerhedspolitisk og inden for kunstig intelligens. Adler-Nissen supplerede med et fokus på det ambitiøse potentiale, som politikerne har udtrykt, og vigtigheden af at omsætte dette engagement til konkrete handlinger og en klar strategisk retning for AI i Danmark. Hun påpegede, at et aktivt ejerskab af teknologien er afgørende for at sikre en fremtid, hvor Danmark og Europa spiller en central rolle, og ikke blot observerer udviklingen fra sidelinjen. Dette seminar markerer således et vigtigt skridt i retning af en mere proaktiv europæisk tilgang til kunstig intelligens, drevet af et stigende politisk engagement og en erkendelse af de potentielle gevinster og faldgruber.





