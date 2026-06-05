Europæere skeptiske over for selvkørende biler: Xpeng-undersøgelse viser manglende tryghed

En ny undersøgelse fra det kinesiske bilmærke Xpeng afslører, at kun en fjerdedel af europæerne føler sig trygge ved at overlade kørslen helt til kunstig intelligens. Delvis autonomi er dog mere populær.

Kunstig intelligens bliver i højere og højere grad en del af vores samfund. Det gør sig også gældende i vores biler. Men når det kommer til at skulle give slip på rattet, er trygheden ikke lige så stor.

Det viser en undersøgelse, som det kinesiske bilmærke Xpeng har fået lavet om europæernes holdning til selvkørende teknologi. Undersøgelsen, der omfattede over 2000 respondenter fra fem europæiske lande, afslører en markant skepsis blandt forbrugerne. Kun 25 procent af de adspurgte siger, at de føler sig trygge ved at overlade kørslen helt til en AI-baseret førerassistent. Til gengæld er der stor interesse for delvis autonomi, hvor bilen kan overtage på motorveje eller i tæt trafik, mens føreren forbliver opmærksom.

Xpengs undersøgelse peger på, at tilliden til AI i biler er tæt forbundet med synlig dokumentation for sikkerhed. Over halvdelen af deltagerne angiver, at de ville have større tiltro til teknologien, hvis uafhængige tests viste, at den reducerer antallet af trafikulykker. Samtidig nævner flere, at et klart ansvarsforhold ved uheld er en forudsætning for at tage teknologien i brug. Den nuværende lovgivning i Danmark kræver, at en fysisk person altid har ansvaret for køretøjet, enten som sikkerhedschauffør eller remote operatør.

Det betyder, at fuldstændig førerløse biler reelt ikke er tilladt i Danmark endnu. Debatten om selvkørende biler er intensiveret, efter at flere tech-giganter som Waymo og Tesla har udviklet avancerede systemer. Mens Waymo allerede tester førerløse taxaer i USA med remote operatører, har Tesla lovet fuld autonomi via softwareopdateringer. Men eksperter påpeger, at vejen til almindelig accept kræver både teknologiske gennembrud og en ændring af den offentlige mening.

Xpengs undersøgelse viser, at europæerne er åbne for gradvis implementering, men at trygheden først kommer, når teknologien har bevist sin pålidelighed gennem mange års fejlfri drift. Indtil da vil rattet forblive i førerens hænder





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