EU vedtager nye passagerrettigheder: Gratis navneændring og plads til børn

Efter mange års tovtrækkeri har EU vedtaget en række nye rettigheder for flypassagerer. Ændringerne omfatter gratis navneændring, gratis siddepladser til børn under 14 år samt at prisen på håndbagage skal være indeholdt i billetprisen. De nye regler træder i kraft i 2027.

Efter mange års tovtrækkeri har EU endelig vedtaget en række nye rettigheder for flypassagerer, der skal gøre det lettere og billigere at rejse. De nye regler træder i kraft i anden halvdel af 2027 og indebærer blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetter, at forældre og børn under 14 år kan sidde sammen uden ekstra omkostninger, og at prisen for håndbagage skal være inkluderet i den billetpris, der oplyses fra start.

Ifølge EU-Kommissionen er formålet at skabe mere gennemsigtighed og fair vilkår for forbrugerne, samtidig med at luftfartsselskaberne får en mere ensartet regulering på tværs af medlemslandene. Den danske luftfartsbranche, repræsenteret ved Dansk Luftfart, er dog ikke helt tilfreds. Organisationen påpeger, at de nye regler vil medføre administrative byrder og øgede omkostninger for selskaberne, som kan ende med at blive væltet over på passagererne i form af højere billetpriser.

Særligt kravet om gratis sædeplads til børn kan være problematisk for lavprisselskaber, der ofte opererer med snævre marginer. Dansk Luftfart understreger, at de støtter forbrugerbeskyttelse, men opfordrer til en mere fleksibel implementering, der tager højde for branchens vilkår. De nye passagerrettigheder er resultatet af flere års forhandlinger mellem EU-landene og Europa-Parlamentet, og de ventes at få stor betydning for millioner af rejsende.

Udover de nævnte ændringer vil det også blive lettere at ombooke eller annullere billetter i tilfælde af aflysninger, og selskaberne skal tydeligere informere om eventuelle gebyrer. Reglerne træder i kraft i 2027, men der vil være en overgangsperiode, hvor selskaberne kan tilpasse deres systemer. Ifølge EU-Kommissær for transport vil de nye rettigheder styrke forbrugernes tillid til luftfart og gøre det mere attraktivt at rejse med fly inden for EU





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EU Passagerrettigheder Flyrejser Forbrugerbeskyttelse Luftfart

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