EU-Parlamentet har stemt for en tilbagesendelsesforordning, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Danmark og andre EU-lande kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Landene skal overholde menneskerettighederne. USA's præsident, Donald Trump, siger, at 'forståelsespapiret' med Iran ikke er endeligt. Han siger også, at Hormuzstrædet er delvist åbent og forventes at åbne fuldt op i løbet af en eller to dage. Voldtægtsforbrydere og pædofili-dømte skal nu skrue deres afsoningsforløb sammen.

I dag har et flertal i EU-Parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre.

Landene skal overholde menneskerettighederne. Danmark vil gøre sammen med en gruppe på fem EU-lande. USA's præsident, Donald Trump, siger, at 'forståelsespapiret' med Iran ikke er endeligt. Han siger også, at Hormuzstrædet er delvist åbent og forventes at åbne fuldt op i løbet af en eller to dage.

Voldtægtsforbrydere og pædofili-dømte skal nu skrue deres afsoningsforløb sammen. Det er en stor hjælp for de dømte og deres pårørende, at de ikke længere skal tage til Herstedvester i hovedstadsområdet for at blive visiteret. Et svenske firma, Filippa K, har trukket en kampagne tilbage på ubestemt tid, efter de er blevet beskyldt for plagiat. Der er blevet lavet minimum to nye anmeldelser af kræftsager som potentielle arbejdsskader.

Det er fortsat usikkert, om der er en sammenhæng. Ministrene har fået opbakning fra nævnet til at udsende 850 soldater til Baltikum til efteråret som led i Natos rotationsordning. Vi har fået opbakningen fra Nævnet til at udsende den danske bataljon i efteråret. Det er vigtigt for os at deltage i den afskrækkelse, der er i forhold til Rusland, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.

Vi har også fået nævnets opbakning til at udsende et dansk minerydningsbidrag. Det vil indgå i en del af minerydningsopgaverne, siger han. Hos Nordnet har 15.600 danske kunder indtil videre købt mindst en aktie i selskabet. Det oplyser investeringsplatformen til Ritzau.

AI, chips og rumfart har været meget efterspurgt, og her har SpaceX lidt af det hele, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Flere danske pensionsselskaber - herunder PFA, Danica og Velliv - havde forud for børsnoteringen sagt, at de ikke ville investere i selskabet. Blandt andet fordi de satte spørgsmålstegn ved ledelsesstrukturen. Han understreger samtidig, at skuddene fra den russiske fregat ikke var ondsindede.

Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte fregatten adskillige gange at få kontakt til yachten, der sejler under britisk flag, mens den nærmede sig, og varselsskuddene blev affyret for at forhindre et sammenstød. Tre mænd på 29, 33 og 48 år er anholdt og sigtet i sagen, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Vi undersøger altid de tip, vi får, og er rigtig glade for dem, fordi det ofte omhandler kriminalitet, vi selv har svært ved at opdage, siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Milan Seyfabad. Med flere russiske skyggeflådeskibe i dansk farvand er det ikke usandsynligt, at en lignende episode kan opstå her til lands, vurderer professor. Når du fremover bestiller pakker hjem uden for EU, så kan du godt forvente, at der kommer lidt ekstra oveni prisen.

Fra 1. juli i år træder en ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt told på minimum tre euro. Det svarer til 22 kroner. Tolden bliver opgjort per vare. Bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale tre euro per del.

Hos FCK vil mændene uden for sektion 12 spille uden publikum i to hjemmekampe i Superligaen. Det er dommen fra Fodboldens Disciplinærinstans efter episoder med brug af pyroteknik fra fans til kampe her i foråret. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det bliver hjemmekampene i Superligaen mod Lyngby 27. juli og Sønderjyske 31. august, hvor FCK spiller uden fans på sektionen. Manden hedder Frede Blaabjerg og forsker i elektroteknik, der kort sagt handler om at udnytte energi i blandt andet vindmøller, elbiler og en lang række andre energisystemer. Førstepladsen understreger Danmarks plads i den grønne omstilling, mener rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen.

Hans forskning har haft kolossal betydning for den grønne omstilling, og sammen med sit internationale team har han været med til at opbygge en stærk dansk og global position inden for energiforskning, siger han





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