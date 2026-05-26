EU-initiativ 'Dronetex' for at sikre sig mod droner

Et nyt EU-initiativ, 'Dronetex', er blevet lanceret for at sikre sig mod droner. Initiativet er en koalition af virksomheder i EU og Ukraine med antidroneløsninger. I dag demonstrerer virksomhederne deres udstyr i Odense lufthavn for at vise, hvordan droneforsvar kan fungere.

Vi skal holde op med at vente på det perfekte system. Vi er nødt til at acceptere, at de systemer, vi har nu, er gode nok, lyder det fra en af folkene bag et nyt anti-dronesystem.

Lande som Polen, Letland, Estland, Norge og Danmark har ifølge myndigheder alle fået deres luftrum krænket eller forstyrret af droner i de seneste år. I nogle af tilfældene er det bekræftet, at der er tale om russiske droner. Derfor arbejder EU på en såkaldt dronemur, der skal beskytte mod droner. Men arbejdet går for langsomt mener forhenværende generalsekretær i Nato Anders Fogh Rasmussen.

Derfor har hans konsulenthus Rasmussen Global lanceret ’Dronetex’ - en koalition af virksomheder i EU og Ukraine med antidroneløsninger. I dag demonstrerer virksomhederne i koalitionen deres udstyr i Odense lufthavn for at vise, hvordan droneforsvar kan fungere, så EU hurtigere kan blive sikret. - Vi skal holde op med at vente på det perfekte system.

Vi er nødt til at acceptere, at de systemer, vi har nu, er gode nok, siger Arthur de Liedekerke, som står for Dronetex, til DR. - Situationen i Ukraine og mere for nylig i Mellemøsten viser, at droner virkelig kan overvælde og forstyrre selv meget sofistikerede forsvar, fortsætter han





