EU indgår handelsaftale med Mexico

EU har indgået en handelsaftale med Mexico , der vil give mange fordele for begge parter. Aftalen indebærer, at Mexico vil beskytte 232 europæiske geografiske betegnelser på vine, øl og fødevarer, samt 336 europæiske geografiske betegnelser på spiritus.

Dette vil sikre, at europæiske virksomheder kan byde på statslige kontrakter på linje med mexicanske virksomheder. Aftalen åbner også op for, at europæiske virksomheder kan få adgang til forskellige serviceydelser, såsom finansielle tjenester og søfart. EU har indgået mange handelsaftaler med lande og regioner over hele verden, og dette er kun en af mange aftaler, der er blevet indgået de seneste måneder.

EU har følt sig presset af USA og Kina i mange år, og kampen om markederne mellem de tre store økonomier er gået ind og accelererer. Det bliver interessant at se, hvordan forholdet mellem EU og Kina vil udvikle sig de næste år. Vil der blive et tættere samarbejde om handel, eller vil konkurrencen blive skærpet





