EU indfører obligatorisk registrering af katte

EU har vedtaget nye regler, der gør det obligatorisk at mærke og registrere katte via mikrochip, på linje med hunde. Implementeringen sker gradvist over 15 år for katte og 10 år for hunde.

Katte har traditionelt nydt godt af et ry som uafhængige og frie væsener, men denne status quo er nu under forandring. EU har netop vedtaget en omfattende lovgivning, der vil ændre måden, vi identificerer og holder styr på vores feline følgesvende.

De nye regler indebærer en obligatorisk mærkning og registrering af katte, hvilket bringer dem på linje med de eksisterende krav, der allerede gælder for hunde. Denne beslutning markerer et markant skift i tilgangen til kæledyrsansvar og dyrevelfærd på tværs af Europa. Kernen i den nye lovgivning er kravet om, at alle katte og hunde i EU skal kunne identificeres entydigt via en mikrochip og registreres i nationale databaser.

Dette er første gang, at der etableres fælles EU-standarder for identifikation og registrering af kæledyr, og lovgivningen omfatter også aspekter relateret til avl, salg og generel håndtering af disse dyr. Formålet er at skabe større ansvarlighed blandt ejere, reducere antallet af herreløse dyr og forbedre dyrevelfærden generelt. Implementeringen af disse regler er dog ikke øjeblikkelig. Opdrættere, dyrehandlere og internater skal overholde de nye krav inden for en periode på fire år.

For almindelige kæledyrsejere er tidsrammen betydeligt længere, med en frist på ti år for hunde og hele femten år for katte. Denne gradvise indførelse giver ejerne tid til at tilpasse sig de nye krav og sikre, at deres kæledyr er korrekt identificeret og registreret. Selvom initiativet generelt er blevet positivt modtaget, er der også blevet rejst bekymringer.

Organisationer, der arbejder med dyrevelfærd, påpeger, at problemet med herreløse og uønskede katte sandsynligvis vil fortsætte i mange år fremover, da den lange implementeringsperiode betyder, at mange katte vil forblive uregistrerede i en betydelig periode. I Danmark er mærkning af hunde allerede obligatorisk, men dette gælder endnu ikke for katte. Med de nye EU-regler vil dette dog ændre sig.

Det estimeres, at der i Danmark findes omkring 730.000 katte, og at op til en fjerdedel af disse i øjeblikket ikke er registreret. Mærkning og registrering forventes at bidrage til at knytte katten tydeligere til en ejer og dermed reducere antallet af uønskede killinger. Det er vigtigt at bemærke, at de nye regler ikke gælder for alle katte. Gårdkatte, der ikke er til salg, er som udgangspunkt undtaget fra kravet om registrering.

Selvom der stadig er en lang vej til fuld implementering, repræsenterer denne aftale et vigtigt skifte i synet på katte i EU – fra fritgående dyr til registrerede kæledyr med et klart defineret ejerskab. Historier om katte, der er blevet væk og senere genforenet med deres ejere takket være mikrochip-mærkning, understreger vigtigheden af denne nye lovgivning og den tryghed, den kan give katteejere





