EU godkender stor mejerifusion mellem Arla, DMK og DOC

EU-Kommissionen har godkendt, at Arla Foods fusionerer med DMK Group og DOC, hvilket skaber Europas største andelsmejerikoncern. Fusionen påvirker ikke konkurrencen væsentligt, mener myndighederne.

Arla Foods får godkendelse fra EU-Kommissionen til at fusionere med det tyske mejeriselskab DMK og det hollandske andelsselskab DOC , hvilket danner Europa s største andelsmejerikoncern. Ifølge Reuters meddeler EU-Kommissionen torsdag, at fusionen ikke vil mindske konkurrencen væsentligt inden for indkøb af råmælk og mejeriprodukter i Europa .

DMK Group, Tysklands største andelsmejeri, forarbejder årligt 5,3 milliarder kilo mælk, mens Arlas mælkemængde er på 13,7 milliarder kilo. DMK består af cirka 4000 mælkeproducenter, Arla af over 7000, og DOC tæller 600 mælkeproducenter i Holland og Tyskland. Sammen danner de en kæmpe koncern med et samlet behold af tusindvis af producenter og et omfattende produktions- og distributionsnet





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arla Foods DMK Group DOC Mejerifusion EU-Kommissionen Andelsmejeri Europa Konkurrence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USAs angreb natten til tirsdag afslører en farlig manøvreringsfase mellem USA og IranUSAs angreb natten til tirsdag afslører et klart mønster: Iran og USA padler og positionerer sig i en farlig manøvreringsfase. Den danske-iranske ekspert Mehdi Mozaffari vurderer, at angrebet er et signal fra Trump, der siger, at de ikke er færdige og ikke er væk. Militæreksperten Peter Viggo Jakobsen understreger, at ingen af parterne har interesse i, at konflikten udvikler sig til en regulær krig igen. Udsigten til en fredsaftale er inden for rækkevidde, men at begge lande trækker tiden ud, for at få den anden part til at give sig på vigtige indrømmelser.

Read more »

Flygtning fra Kragskovhede spiller central rolle i Midtjyllands bandekonfliktDen 24‑årige Said Mahamed Ali Adde, som flygtede fra Kragskovhede Fængsel, er nu involveret i den voldelige strid mellem banderne Loyal to Familia og Comanches i Herning‑Ikast‑området.

Read more »

EU godkender Arlas storfusion med tysk og hollandsk koncernSidste år meldte Arla, at man ønskede at fusionere, og torsdag godkendte EU endegyldigt beslutningen.

Read more »

Flere sammenstød mellem colombianske grupper og politi - turistinformation og ebola-myter i CongoSammenstød mellem colombianske grupper og politi, turistinformation på sociale medier og ebola-myter i Congo er nogle af de nyheder, der er blevet rapporteret.

Read more »

Duel i S-toppen om finansministerpostenSocialdemokratiet indfinder sig i en intern kamp mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard om finansministerposten, som kan være et tegn på den kommende formandskabsproces.

Read more »