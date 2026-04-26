EU øger uventet importen af russisk LNG trods udfasningsmål

EU's bestræbelser på at frigøre sig fra russisk gas synes at være blevet kompliceret af en uventet stigning i importen af flydende naturgas ( LNG ) fra Rusland.

Selvom EU har fastsat en målsætning om at udfase al russisk gasimport inden udgangen af 2027, har importen af LNG faktisk nået hidtil usete niveauer, især i første kvartal af 2026. Denne udvikling er i skarp kontrast til EU's beslutning i december 2025 om gradvist at reducere afhængigheden af russisk energi, og vækker bekymring blandt eksperter og analytikere.

Jens Mattias Clausen, chef for EU-enheden i Concito, kritiserer kraftigt stigningen i LNG-importen og beskriver den som 'voldsomt kritisabel' og et tegn på 'panik før lukketid'. Han argumenterer for, at EU indirekte støtter sin 'direkte militære fjende' ved at give Rusland afgørende indtægter. Forbuddet mod korttidskontrakter for LNG, der trådte i kraft for nylig, er et skridt i den rigtige retning, men Clausen mener, at det ikke går hurtigt nok med at reducere afhængigheden.

Udviklingen skal ses i lyset af globale faktorer, herunder stigende gaspriser forårsaget af spændinger i Hormuzstrædet og angreb på Qatars LNG-anlæg, som har reduceret den globale LNG-forsyning med omkring 20 procent. Selvom EU ikke importerer store mængder LNG direkte fra Qatar, påvirker den globale mangel også det europæiske marked. I marts alene importerede EU 2,4 milliarder kubikmeter russisk LNG, hvilket udgør 11,5 milliarder kubikmeter af den samlede import på 80 milliarder kubikmeter i første kvartal.

Denne stigning i importen kan også tilskrives lave gaslagre i Europa efter vinteren og frygten for at stå i en situation med høje gaspriser som i 2020. Rusland har samtidig signaleret, at der er andre potentielle købere, hvilket skaber en konkurrence om den tilgængelige LNG. Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget ulovligt over EU's gashandlere, der køber fra Rusland.

Før krigen i Ukraine importerede Europa over 40 procent af sin gas fra Rusland, men dette tal er faldet til 13 procent i det seneste år. Alternativet er at øge importen fra USA, men også dette har sine udfordringer, da USA angiveligt er villig til at udnytte Europas afhængighed til at fremme sine egne interesser. Selvom en udskydelse af forbuddet mod russisk gasimport ikke anses for sandsynlig, kan visse lande, som Slovakiet og Tjekkiet, lægge pres for en udskydelse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prins Harry kritiserer Trump og opfordrer USA til handling i UkrainePrins Harry har under et besøg i Ukraine kritiseret Donald Trump og opfordret USA til at spille en større rolle i at afslutte krigen. Han fastholder samtidig sin tilknytning til den britiske kongefamilie trods tidligere konflikter.

Read more »

Mystisk brummen plager Dragør – kilden er stadig ukendtBeboere i Dragør er generet af en vedvarende lavfrekvent brummelyd, hvis kilde er ukendt. Trods omfattende undersøgelser og mange forslag fra borgere, er det endnu ikke lykkedes at lokalisere støjen.

Read more »

Flere dræbt og sårede efter russiske angreb på UkraineMindst fire personer er dræbt og mange sårede efter omfattende russiske angreb på flere ukrainske regioner natten over. Angrebene har ramt civil infrastruktur, herunder beboelsesejendomme og energifaciliteter. Der er også rapporter om dronefragmenter i Rumænien og et droneangreb i Rusland.

Read more »

Apollo garanterer sommercharter: Rejser gennemføres som planlagt trods energikriseRejseselskabet Apollo forsikrer kunderne om, at sommerens charterrejser gennemføres som planlagt på trods af stigende energipriser og usikkerhed på markedet. Priserne vil ikke stige, og eventuelle forsinkelser vil blive håndteret af Apollo.

Read more »

Thomas Arnoldsen sikrede Aalborg Håndbold sejr trods sygdomThomas Arnoldsen blev Aalborg Håndbolds topscorer i kampen mod Skjern, selvom han var syg. Han blev afgørende for holdets sejr på 34-31 og sikrede dem en plads i semifinalen.

Read more »

Anders Agger tror på AGF som mestre trods FCM-sympatiDR-journalist Anders Agger spår AGF som Superliga-mestre i 2026, selvom han personligt håber på FC Midtjylland. TV 2 Sports Carsten Werge har også ændret holdning og hælder nu til FCM.

Read more »