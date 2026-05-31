EU forbyder plastikemballage: Nye regler rammer caféer og restauranter

Fra 12. august træder en EU-forordning i kraft, der forbyder engangspakker i plastik med krydderier og saucer. Det skaber debat om hygiejne og bæredygtighed i restaurationsbranchen.

Der er noget særligt ved at slå sig ned på en travl café eller restaurant under åben himmel, mens solen varmer, og tallerkenerne bliver båret rundt mellem bordene.

For mange hører de faste ferietraditioner med til oplevelsen, hvad enten det er en iskold sodavand i skyggen eller en portion sprøde pommes frites til frokost. Tingene er oftest præcis, som de plejer at være år efter år. Nu er der alligevel en forandring på vej for café- og restaurantgæster, når de sætter sig til bords - og det gælder faktisk også i Danmark.

Fra 12. august træder en ny europæisk forordning i kraft, der ændrer rutinerne på caféer og restauranter overalt i EU. Kunderne kan fremover vinke farvel til de små velkendte engangspakker i plastik, der indeholder alt fra salt og sukker til mayonnaise og ketchup. Mange steder er allerede i fuld gang med at teste nye løsninger, så gæsterne stadig kan få det rette tilbehør. Forbuddet omfatter alle engangsemballager af plastik til krydderier, saucer og andre tilbehør, der normalt serveres i portioner.

Ifølge EU-Kommissionen er formålet at reducere mængden af plastikaffald, der ender i naturen, og fremme en mere cirkulær økonomi. De nye regler er en del af en større indsats for at gøre EU's plastikforbrug mere bæredygtigt, og de danske myndigheder har længe forberedt sig på implementeringen. Alligevel vækker forbuddet blandede reaktioner i restaurationsbranchen. På den ene side hilser mange miljøorganisationer og bæredygtige virksomheder tiltaget velkommen som et nødvendigt skridt.

På den anden side er der bekymring for, at de nye løsninger kan gå ud over hygiejnen. Når salt, sukker, ketchup og mayonnaise i stedet skal serveres i åbne beholdere eller genopfyldelige dispensere, øges risikoen for bakteriespredning, fordi flere gæster kommer i kontakt med emballagen. Brancheforeningen for danske restauranter og caféer har udtrykt bekymring over den hurtige overgang og efterlyst klarere retningslinjer.

'Vi støtter selvfølgelig bæredygtighed, men vi skal samtidig sikre, at fødevaresikkerheden ikke kompromitteres,' siger en talsperson. De frygter, at især mindre virksomheder med begrænsede ressourcer kan få problemer med at overholde både de nye regler og hygiejnekravene. Der er dog visse undtagelser: Hospitaler, sundhedsklinikker og andre institutioner, hvor patienter har et særligt behov for beskyttelse mod smitte, må fortsat benytte de traditionelle plastikpakker. Undtagelsen er midlertidig, men det giver branchen tid til at tilpasse sig.

For almindelige caféer og restauranter gælder forbuddet fuldt ud fra august. I løbet af de næste år vil selv godkendt komposterbar plastik blive totalt forbudt, og fra da af må kun genanvendelige formater anvendes. Det betyder, at virksomhederne skal investere i holdbare beholdere af glas, metal eller hård plast, der kan tåle opvaskemaskine og genbrug mange gange. Flere danske byer har allerede pilotprojekter, hvor man tester forskellige modeller, og erfaringerne er blandede.

Nogle steder fungerer dispenserne fint, mens andre oplever spild og utilfredse kunder, der savner de praktiske småpakker. For gæsterne betyder ændringen, at de fremover må vænne sig til at få deres ketchup i en lille skål eller bruge en fælles dispenser. Det kan tage længere tid, og der kan opstå kø ved serveringsstationerne. Alligevel er der mange, der ser frem til en mere bæredygtig caféoplevelse.

'Det er lidt besværligt i starten, men på sigt er det godt for miljøet,' siger en gæst i København. Forbuddet er en del af EU's plastikstrategi, der også omfatter forbud mod sugerør, bestik og tallerkener af plastik. Målet er at reducere plastikaffald i havet med 50 procent inden 2030. Danmark har længe været foregangsland på miljøområdet, og mange danske restauranter har allerede skiftet til bæredygtige alternativer.

Alligevel kommer reglerne som en overraskelse for nogle, især dem der har store lagre af de gamle pakker. Efter 12. august må de ikke længere bruges, så virksomhederne opfordres til at afsætte deres restlagre hurtigst muligt. De nye regler markerer et skift i den måde, vi spiser ude på, og det vil tage tid at vænne sig til.

Men med de rette forberedelser kan både gæster og personale tilpasse sig en ny og mere bæredygtig hverdag på caféer og restauranter i hele EU





