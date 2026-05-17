EU ender i handlingslammelse pga. ét lands veto - men hvad kan europæernes magtkonklusion blive?

Med ét lands veto lod EU planerne for at styrke unionens beslutningskraft falde. Om EU-magten overskrider medlemslandenes grænser og stadig kan løse internationale konflikter.

EU vil gerne optræde som en global magt , men ender i handlingslammelse, når ét lands veto kan spænde ben. Nu skal et snævert politisk vindue udnyttes til at styrke unionens beslutningskraft.

Hvorledes? EU har været så godt som fraværende under Irankrigen - ude af stand til at komme med fælles udspil i en konflikt, der har så markante konsekvenser for europæisk økonomi. Under krigen i Gaza fremstod EU dybt splittet og kom med rundt regnet nul initiativer. En færdig sanktionspakke rettet mod israelske bosætteres terror mod civile palæstinensere på Vestbredden har ikke kunnet føres ud i livet på grund af ét lands veto - Ungarns.

Først mandag ophævede Ungarns nye regering landets veto. I flere måneder var EU ikke i stand til at udbetale et allerede vedtaget lån til Ukraine på 90 milliarder euro på grund af en blokade fra Slovakiet og Ungarn





weekendavisen / 🏆 24. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Global Magt Handlingslammelse Vedet Irankrigen Krigen I Gaza Forhold Sanktionspakke Voldtægt Civil Statsborger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jægere må vente en dag med at bruge våben på første bukkejagtHvis jægere med et våben med på første bukkejagt i dag, har ikke fornyet deres jagttegn, skal de vente med at bruge våbenene på det officielle tidspunkt om en dag.

Read more »

Søren Torpegaard Lund uddanner Eurovision-succesSøren Torpegaard Lund, der var Danmarks Eurovision-håb i konkurrencen i Wien, har opnået en sjetteplads med sangen `Før vi går hjem`. Med det succesfulde gennembrud kan han fejre med en velfortjent juleferie sammen med sin familie i Danmark.

Read more »

Telia-tjeneste:"Går" meget tilbage"- ligemændet med bundskrabere"-"Ifølge en ny undersøgelse fra Loyalty Group, der har lavet en årlig test af telekonsumerernes tilfredshed, ser resultaterne ikke godt ud for Telia (tidligere kendt som Norlys). Med en indeksscore på 56, er de gået tilbage sammenlignet med en score på 64 to år tidligere.

Read more »

Asbjørn sov med køkkenkniv efter hærværk: 'Det gjorde mig utryg'Politiets håndtering af overfald, chikane og hærværk får bekymringerne til at vokse hos højrefløjsaktivisten Asbjørn.

Read more »