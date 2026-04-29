EU dropper køreplan for kemikalielovgivning – miljøorganisationer er bekymrede

EU har udsat en plan for at revidere kemikalielovgivningen REACH, hvilket har vakt bekymring hos miljøorganisationer, der frygter utilstrækkelig regulering af kemikalier. Kemikalieindustrien er tilfreds med beslutningen.

EU's kemikalielovgivning REACH , der har haft succes med at forbyde problematiske stoffer som PFAS i brandskum, står nu over for kritik efter at en længe ventet køreplan for revision og styrkelse af lovgivningen er blevet droppet.

Denne beslutning har vakt bekymring blandt miljøorganisationer og politikere, der frygter, at kemikalier fortsat vil blive reguleret utilstrækkeligt, hvilket potentielt kan føre til negative konsekvenser for både miljø og folkesundhed. Den oprindelige udmelding fra fremtrædende EU-politikere og miljøfolk i 2022 lovede en klar og ambitiøs køreplan, der skulle sikre en mere effektiv og fremtidssikret regulering af kemikalier. Denne køreplan skulle adressere huller i den nuværende lovgivning og sikre, at nye kemikalier blev vurderet grundigt, før de blev godkendt til brug.

Droppelsen af køreplanen har efterladt NGO’er med en rapport, der understreger, at den nuværende regulering ikke lever op til forventningerne, og at der er behov for en mere proaktiv og stringent tilgang. Kemikalieindustrien har dog udtrykt jubel over beslutningen om at udsætte køreplanen. Industrien argumenterer for, at en for hurtig eller omfattende revision af REACH vil skabe usikkerhed og hindre innovation.

De påpeger, at REACH allerede er en kompleks og ressourcekrævende lovgivning, og at yderligere regulering vil pålægge virksomhederne betydelige omkostninger. Kritikere af denne holdning fremhæver dog, at industriens modstand primært er drevet af økonomiske interesser og en manglende vilje til at tage ansvar for de potentielle skader, som kemikalier kan forårsage.

Debatten om REACH er derfor blevet en kamp mellem miljøbeskyttelse og økonomisk vækst, hvor det er afgørende at finde en balance, der sikrer både et sundt miljø og en konkurrencedygtig industri. Det er også vigtigt at bemærke, at REACH ikke kun handler om at forbyde farlige kemikalier, men også om at fremme udviklingen af mere sikre alternativer og at sikre, at kemikalier bruges på en ansvarlig måde.

En effektiv REACH-lovgivning kræver derfor en holistisk tilgang, der involverer alle relevante interessenter, herunder industrien, miljøorganisationer, forskere og politikere. Konsekvenserne af at droppe køreplanen for REACH kan være vidtrækkende. Uden en klar strategi for revision og styrkelse af lovgivningen risikerer EU at sakke bagud i forhold til andre lande, der er mere ambitiøse på kemikalieområdet. Dette kan føre til, at farlige kemikalier fortsat bliver brugt i produkter, som forbrugerne udsættes for, og at miljøet fortsat bliver forurenet.

Det er også muligt, at EU vil miste sin indflydelse på den internationale kemikaliepolitik. For at undgå disse negative konsekvenser er det afgørende, at EU genovervejer sin beslutning og hurtigst muligt udarbejder en ny køreplan for REACH. Denne køreplan skal være baseret på videnskabelige data og en grundig vurdering af de potentielle risici ved kemikalier. Den skal også involvere alle relevante interessenter og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at implementere og håndhæve lovgivningen.

Det er desuden vigtigt at styrke samarbejdet mellem EU-landene og at sikre, at der er en ensartet tilgang til regulering af kemikalier på tværs af hele EU. Fremtiden for REACH og dermed beskyttelsen af miljø og folkesundhed afhænger af, at EU handler hurtigt og beslutsomt





